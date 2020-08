Burkina Faso: Présidentielle 2020 - L'opposition se serre les coudes dans l'éventualité d'un 2d tour

Le Centre international de conférences de Ouaga 2000 a abrité, le mardi 18 août 2020, la cérémonie de signature de l'Accord politique de l'opposition (APO) pour les élections couplées présidentielle et législatives de novembre prochain.

Neuf candidats en lice pour la course au palais de Kosyam et des responsables d'une vingtaine de partis et formations politiques ont paraphé ce « document historique » qui régira leurs rapports tout le long des joutes électorales.

L'objectif commun des signataires : « réaliser l'alternance politique au Burkina Faso dans la perspective d'offrir une alternative au peuple ».

« Article 8 : les parties à l'Accord s'obligent à soutenir celui des signataires du présent accord qui arriverait au second tour de l'élection présidentielle de 2020.

Ce soutien se fera par appel public et toute autre forme de stratégie et/ou d'action non interdite par la loi au plus tard dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour par le Conseil constitutionnel ».

Cette disposition engage déjà Dieudonné Bakouan, Tahirou Barry (1), Zéphirin Diabré, Eddie Constance Hyacinthe W. Komboïgo, Gilbert Noël Ouédraogo, Kadré Désiré Ouédraogo, Victorien Tougouma, Yacouba Isaac Zida (2) et Ablassé Ouédraogo.

Ils sont tous, en effet, dans les starting-blocks pour la course à la présidence du Faso et ont apposé leurs sceaux sur l'Accord politique de l'opposition pour les élections couplées présidentielle et législatives du 22 novembre 2020.

Par la même occasion, ils doivent désavouer immédiatement et publiquement tout signataire de l'accord, tout cadre, ou responsable d'un parti, formation politique ou mouvement appelant à soutenir tout autre candidat en violation de l'article ci-dessus cité ou en appelant les électeurs à s'abstenir de voter.

Il leur est également fait obligation de mutualiser leurs forces, leurs équipements et leurs finances, en soutien à celui des leurs arrivé au second tour du scrutin présidentiel.

Au cas où deux candidats signataires de cet Accord arriveraient au second tour, chaque partie à l'accord est libre de soutenir le candidat de son choix. Les signataires sont aussi libres d'établir des listes communes pour les élections législatives.

Au-delà des présidentiables, se sont succédé à la table des responsables une vingtaine de partis et formations politiques (voir encadré) qui ont, eux aussi, épousé l'idée de se coaliser pour damer le pion au président-candidat, Roch Marc Christian Kaboré, à l'issue des consultations.

Leurs empreintes appliquées sur ce document de 36 articles contenus dans 8 chapitres, tous se sont obligés à œuvrer individuellement et collectivement pour l'atteinte de leur objectif commun qui est de réaliser l'alternance politique au Pays des hommes intègres et de proposer une alternative aux citoyennes et aux citoyens dans leur quête d'un meilleur devenir.

Aussi devront-ils mettre en œuvre un programme minimal de gouvernance qui se veut le socle fédérateur de leurs énergies respectives.

Ce programme va porter, entre autres, sur la lutte contre le terrorisme ; la réconciliation nationale et la cohésion sociale ; la lutte contre la corruption ; la promotion de la femme et de la jeunesse ; la restauration de l'autorité de l'Etat ; la promotion de l'Etat de droit et la défense des droits humains.

Selon les dispositions, le président du Faso issu de cet accord politique doit associer toutes les forces ayant concouru à son élection à la gestion du pouvoir d'Etat tout au long du mandat, « sauf désaccord politique grave ».

En sus, les signataires de ce document historique qui seront représentés à l'hémicycle, à écouter le député Adama Sosso, devront, en cas de majorité parlementaire, gérer collégialement tous les organes et postes administratifs de l'Assemblée nationale dans le respect des textes en vigueur.

Dans le souci d'assurer une bonne application des dispositions, les signataires ont convenu de la mise en place d'organes et d'instances (autorité morale, comité technique, comité provincial, conférence des candidats et l'assemblée générale). L'adhésion à l'APO, domicilié au siège du chef de file de l'opposition politique, est ouverte à tout autre candidat, parti ou formation politique légalement reconnu.