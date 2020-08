Afrique Australe: Maurice participe, virtuellement, au 40e Sommet ordinaire des chefs d'État de la SADC

communiqué de presse

Le 40e Sommet ordinaire des chefs d'État et de Gouvernement de la SADC, s'est tenu le lundi 17 août 2020, à travers une plate-forme virtuelle.

L'évènement, organisé par la République du Mozambique, était axé sur le thème : '40 ans de construction de la paix et de la sécurité et de promotion du développement et de la résilience face aux défis mondiaux'. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, M. Nandcoomar Bodha, y représentait la République de Maurice.

Dans une déclaration à la presse, au siège du ministère à Port-Louis, M. Bodha a souligné que le Sommet est le moment opportun pour faire le point sur les progrès réalisés par les pays membres au cours des quarante dernières années.

Selon M. Bhodha, le sommet de cette année permettra à Maurice de discuter de la manière dont la stratégie pour l'Afrique peut être davantage promue. Il a rappelé que quelque Rs 10 milliards ont été déboursées à cette fin.

En ce qui concerne le thème de cette année, le ministre a énuméré les différents défis mondiaux actuels notamment : contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 en l'absence de vaccin efficace ; la crise post-Covid-19 ; une deuxième vague d'infections par le Coronavirus ; et la réouverture des frontières.

Maurice, a-t-il ajouté, a grandement bénéficié du fait d'être un État membre de la SADC en terme de commerce et de partenariats régionaux, d'investissement et de soutien politique pour relever des défis tels que le changement climatique et la pandémie de Covid-19. « La SADC a indéniablement renforcé les relations sur les fronts socio-économique, humain et politique », a-t-il déclaré.

Le ministre a fait ressortir que le commerce intrarégional a été stimulé entre les pays membres de la SADC de même que les relations commerciales entre les pays africains. En ce qui concerne Maurice, il a indiqué que le pays a renforcé ses relations commerciales avec l'Afrique du Sud et a fait plusieurs investissements en Tanzanie et au Mozambique, entre autres.