Ile Maurice: Donner davantage de sang pour sauver des vies

communiqué de presse

GIS - 19 août 2020 : Lors du lancement de la campagne annuelle de don de sang organisée par la Mauritius Revenue Authority (MRA) à son siège à Port Louis ce matin, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Singh Jagutpal, a fait un appel pour davantage de dons de sang.

« La transfusion de sang et de produits sanguins est un processus vital qui permet de sauver des vies et de soigner des centaines de personnes. Aujourd'hui, avec l'expansion de nos services de santé et les interventions médicales de haute technologie, qui sont devenues quotidiennes et fréquentes, il faut davantage de sang », a déclaré Dr Jagutpal.

Le ministre de la Santé et du Bien-être a salué cette initiative du MRA qui coïncide avec le 14e anniversaire de l'organisation. Il a souligné que la MRA a collecté plus de 11 000 pintes de sang depuis qu'elle a commencé cet exercice en 2007. Il a fait ressortir que cette année, le stock de sang et de produits sanguins a été affecté par la situation du Covid-19. « Des collectes mobiles de sang ont été mises en place pendant le couvre-feu sanitaire et cette stratégie a permis au gouvernement de collecter plus de 5 600 unités de sang pendant le couvre-feu », a-t-il précisé.

Selon Dr Jagutpal, de janvier au 31 juillet 2020, 22 493 unités de sang ont été collectées alors qu'en 2019, 47 863 pintes avaient été recueillies. Il a rappelé que chaque jour, quelque 150 pintes sont utilisées dans les hôpitaux, d'où la nécessité de continuer à soutenir le système de soins de santé à travers le don de sang.

Parlant du rôle essentiel des organisations non gouvernementales et des groupes socioculturels qui lient le gouvernement à la communauté en ce qui concerne la collecte de sang, Dr Jagutpal a invité la population à participer aux campagnes de don de sang et à s'inscrire comme donneur de sang régulier.

Pour sa part, le directeur général de la MRA, M. Sudhamo Lal, a affirmé que des dons de sang réguliers sont essentiels afin d'assurer qu'un stock de sang sûr soit disponible à tout moment. « Le don de sang volontaire a toujours été une priorité majeure de santé publique, mais il est devenu de plus en plus important à la suite des récentes épidémies », a-t-il ajouté.

Le directeur général a félicité les donneurs qui fournissent du sang sûr pour sauver des vies et a indiqué que dans le cadre de ses initiatives "Go-Green", la MRA offrira des plantes à ceux qui font don de leur sang.

Cet exercice de collecte de sang par la MRA se tient simultanément à la Customs House de Mer Rouge, à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, et au Passenger Air Transportation Service à Plaine Magnien. Au cours de cet événement, la MRA a offert des équipements médicaux au ministère de la Santé et du Bien-être dont des moniteurs multiparamétriques pour les patients.

L'année dernière, 1 721 pintes de sang avaient été collectées.