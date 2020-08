Ile Maurice: Les participants du concours Expo 2020 Dubai récompensés

communiqué de presse

Vingt-deux enfants âgés entre 10 et 14 ans et ayant participé au concours Expo 2020 Dubai ont été récompensés le vendredi 14 août 2020 lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par l'Economic Development Board (EDB) à Port-Louis. Le gagnant, Ohas Dookee, a reçu un chèque de Rs 10 000.

Le président du conseil d'administration de l'EDB, M. Hemraj Ramnial, et le commissaire général du pavillon de Maurice dans le cadre de l'Expo 2020 Dubai et directeur général par intérim de l'EDB, M. Ken Poonoosamy, étaient présents à cette occasion.

Lors de son allocution, M. Hemraj Ramnial a déclaré que les industries créatives auront un impact significatif sur la transformation de Maurice en un centre régional plus dynamique. Il a félicité les participants pour leur créativité et leur imagination, et s'est montré optimiste quant à la capacité du pays à développer une économie créative avec les talents artistiques du peuple mauricien.

M. Ramnial a souligné que le gouvernement, conformément à son engagement de développer le secteur créatif en tant que nouveau pilier de l'économie, déploie des efforts considérables pour soutenir les artistes mauriciens. À cet égard, il a parlé de la création du Arts district à Port-Louis, comme annoncé dans le dernier budget, et les programmes d'aide financière du National Arts Fund.

L'EDB travaille actuellement en collaboration avec la National Art Gallery pour développer une galerie d'art virtuelle afin de soutenir les artistes locaux et de promouvoir les ventes des œuvres d'art sur le marché mondial, a-t-il ajouté.

Pour rappel, l'EDB avait lancé un concours pour les enfants, afin de démontrer leur créativité à travers des dessins et des peintures du conte folklorique mauricien, dans le cadre de l'Expo 2020 Dubai qui se tiendra à partir d'octobre 2021 sur une période de six mois. Durant cet évènement, un livre numérique pour les enfants qui présentera les contes populaires des pays sera présenté. Dans le cas de Maurice, la légende de Pieter Both a été retenue pour figurer dans le livre numérique.