Afrique Centrale: Conflit RDC-Zambie - Bientôt la démarcation frontalière définitive

«Nous attendons le 1er septembre, il y aura le début de démarcation officielle des lignes qui séparent la République Démocratique du Congo à la Zambie», affirme le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias, et Porte-parole du Gouvernement, David-Jolino Diwampovesa-Makelele, qui continu à soutenir sa thèse sur le retrait des troupes zambiennes dans les localités de Kalubamba et Kibanga. Dans une récente sortie médiatique, ce dernier avait indiqué que les militaires zambiens ayant occupé illégalement le territoire congolais avait plié bagage depuis le 4 août dernier.

A l'en croire, les réunions des experts de la SADC se poursuivent pour la démarcation des lignes qui séparent la RDC et la Zambie, car, a-t-il fait savoir, les deux pays voisins se sont convenu de préserver le principe de l'intangibilité des frontières.

«(... ) C'est pour éviter cette crise que cette affaire a été portée devant la SADC. Et les réunions de la SADC qui ont eu lieu récemment et qui continuent, vont faire une démarcation définitive, parce que, nous avons tous convenu de préserver le principe de l'intangibilité des frontières. Et à ce sujet donc, nous attendons le 1er septembre, il y aura le début de démarcation officielle des lignes qui séparent la RDC et la Zambie », a affirmé le ministre d'Etat Jolino Makelele sur les ondes de Top Congo.

Aussi, a-t-il rappelé, cette partie de terre qui sépare la République Démocratique du Congo à la Zambie a, il y a belle lurette, été au cœur d'un conflit frontalier entre ces deux pays voisins. En effet, il s'agit d'un vieux conflit, qui date de l'époque coloniale.

Dans les antennes de ce même média, la bouche autorisée du Gouvernement Ilunkamba persiste et met quiconque au défi de rapporter des preuves contraires à ses allégations en ce qui concernent le retrait des troupes zambiennes sur le sol congolais.

«Je puis vous confirmer ici et je le répète, ce que j'ai dit et qui a pu être démenti par certaines personnes en mal de positionnement de notoriété. Je vous dis que ces localités à la suite des percées diplomatiques de la République Démocratique du Congo sous l'autorité du Président de la République, et bien ces localités de Kalubamba et Kibanga sont effectivement libres », a-t-il soutenu. Et comme l'avait indiqué tout récemment le ministre de la Communication et Médias, le Comité Mixte avait ordonné l'implantation des bornes frontalières provisoires en attendant la construction des bornes frontalières définitives et matériaux durables.