Congo-Kinshasa: Apocalypse ?

Pour 2023, tous les calculs ne sont pas bons. Et les politiciens congolais, toutes tendances confondues, le savent pertinemment bien. Tenez ! Pour aller aux élections, assurer l'alternance démocratique et pacifique, il y a des préalables.

D'abord, il faudrait disposer d'une Centrale électorale représentative et compétente. Puis, il faudrait apprêter un fichier électoral actualisé et géospatialisé. Les jeunes devenus majeurs, les réfugiés revenus au pays, les exilés politiques amnistiés, les prisonniers relaxés, les militaires et policiers démobilisés doivent, d'une manière ou d'une autre, recouvrer leurs droits civiques. Autant que les congolais de la diaspora, toutes ces catégories sociales ont, au regard de la loi électorale, le droit d'être éligibles ou d'élire.

Les normes conformes aux standards internationaux soient, elles aussi, respectées. C'est ici le cas de rappeler l'épineuse question de la machine à voter, l'affaire du système électoral, celle du retour à la présidentielle à deux tours ou, alors, celle du suffrage universel pour combattre la corruption en ce qui concerne l'élection des sénateurs et gouverneurs des provinces.

Toutes ces questions-là, y compris celles consécutives à la problématique du financement des opérations pré-électorales, électorales et post-électorales, constituent des matières encore sujettes à caution. Elles s'invitent normalement au menu de discussions, si jamais l'on voulait en savoir un peu plus sur la trame essentielle de ce que pourrait être l'ordre du jour des consultations à l'origine de toutes les marches et autres pressions enregistrées ces derniers mois en RD. Congo.

Les acteurs politiques savent également que pour avoir un fichier électoral fiable, crédible et retraçable, il faudrait, par ailleurs, donner du temps aux animateurs de la CENI, pas moins de deux ans, selon Jean-Pierre Kalamba, le Rapporteur sortant, et, en plus, débloquer 400 millions de dollars pour l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national.

A la limite, ils doivent lever l'option de transiter par le recensement administratif et réhabiliter, par conséquent, l'ONIP qui avait été donné, il y a quelques années, à Adolphe Lumanu Mulenda Bwana N'sefu, pour que le travail démarre, dès maintenant. Même là aussi, des moyens sont exigés. Comme quoi, tout raccourci, peu importent des formules, conduirait à des contestations et contentieux électoraux de grande envergure.

L'on souviendra, à cet effet, de ces histoires de validation, invalidation et revalidation qui, au propre comme au figuré, avaient terni l'image de l'actuelle Cour Constitutionnelle et donné, derechef, un coup de sabot à la crédibilité des scrutins ainsi qu'aux résultats qui en découlent.

Ce qui ne peut qu'éroder la légitimité et ouvrir l'anse à la remise en question de la légalité du pouvoir établi. Après 2018, Fayulu est resté fidèle à la vérité des urnes. Lui et son colistier Muzito ont sillonné le monde pour rabrouer le processus. Mais, Aujourd'hui, ils disent plutôt ouverts aux discussions en vue d'un consensus pour éviter l'apocalypse, lors des prochaines empoignades électorales. Le CLC, la société civile ainsi que toutes les organisations citoyennes exigent, en bloc, les mêmes échanges autour des options à lever pour la suite du processus électoral. Pourquoi ne pas les écouter ? Qu'attend Félix Tshisekedi pour répondre à ces doléances pour les moins justifiées par le souci d'éviter la cacophonie et donner la chance à la paix, le moment venu ?