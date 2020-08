Congo-Kinshasa: Théâtre - Le comédien Roch Bodo se porte bien mais sa bagnole est endommagée

Pare-brise endommagée, toile-ouvrant cassée et les phares détruits... Tel est le constat fait sur la voiture de l'artiste comédien Roch Bokabela dit "Bodo". Sa Jeep de la marque Toyota Harrier a été partiellement déclassée lors d'un incident qui s'est produit le dimanche 16 août 2020, à la Place Commerciale sur 7ème Rue, dans la commune de Limete. C'était à l'occasion du lancement d'un jeu Tombola «Multipay» au cours de laquelle l'artiste-premium avait partagé la scène avec le chanteur kinois Ferré Gola dit Jésus de nuance et son orchestre.

Selon les informations en notre possession, cette situation est arrivée pendant que les techniciens étaient en train de réajuster la structure métallique pour poser les écrans géants. Soudain ! Un coup de vent emporta l'échafaudage pour se jeter sur la Jeep du patron de la troupe Afrik'art Création. Donc, c'était à quelques minutes du début de l'événement. L'action était tellement rapide et surprenante que personne ne pouvait imager un tel scenario.

« Je venais de garer mon véhicule juste devant le podium comme le public n'y était pas encore arrivé. Le temps de m'assoir et attendre que la soirée commence, l'échafaudage est tombé sur ma voiture. Heureusement que l'organisateur de l'événement a promis de prendre en charge la réparation complète du véhicule», a précisé Roch Bodo.

Il faut souligner que l'artiste était venu sur le lieu pour prester en qualité du MC (Maître de céans) de cette soirée à ciel ouvert. Un métier additif que Bodo fait parfaitement de manière excellente qui a permis aux Congolais et expatriés de découvrir une autre dimension de son talent, au-delà de l'art dramatique.

C'est un accident de travail. L'artiste est sain et sauf. Contrairement aux folles rumeurs qui défrayent la chronique à Kinshasa, il se porte à merveille. Le leader de la troupe Afrik'art Création n'a connu aucune blessure, même pas une égratignure parce qu'il ne se retrouvait même pas dans sa voiture. «Il n'y avait personne à bord. Qu'on ne vous trompe pas. Je suis bien portant. Mais, le choc est fatal pour la Jeep. Bien que ma bagnole soit assurée».

Ce qui est vrai, l'incident s'est produit au moment où Bodo avait déjà bien garé sa bagnole en attendant qu'il prenne la direction de la soirée. Donc, il est considéré comme une victime indirecte qui ne peut regretter que le drame lui arrive en plein travail.

Figure emblématique du théâtre et cinéma en RDC, Roch BODO, "Benito" pour les intimes, est un professionnel acteur -scénariste et metteur en scène au talent innombrable. Très expérimenté et créatif, il a prouvé et continue à faire ses preuves dans plusieurs pièces et scènes à succès en Afrique et dans son pays. Avec un parcours éloquent, l'artiste célèbre est devenu depuis 2000 le Président -fondateur de sa propre Compagnie appelée Afrik'art Création qui célèbre, cette année ses 20 ans d'existence dans l'univers cinématographique africaine.

Notons que sa troupe passe sur les antennes de Digital Congo TV - Libaya TV, émettant à Kinshasa.

Classé parmi les artistes -premium et respectueux, BODO est l'une des têtes pensantes de l'art dramatique en RDC où il assume de manière efficiente et intellectuelle le rôle de la voix autorisée du Collectif des Artistes et des Culturels, «C.A.C» à Kinshasa.