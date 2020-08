Congo-Kinshasa: FRABAMA - Godefroid Muamba fait un appel à la mémoire

En hommage aux leaders d'opinion et diverses personnalités ayant marqué l'histoire politique de la République Démocratique du Congo, le Coordonnateur de l'Asbl "Fraternité Bana Mont-Amba" (FRABAMA), Godefroid Muamba, a organisé une exposition témoignage des oubliés de la République au village BRACONGO à la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN).

En marge de la cérémonie d'ouverture le samedi 15 août dernier, Godefroid Muamba a souligné l'importance de l'expo qui consiste à remémorer et à célébrer les hautes personnalités qui ont laissé les traces indélébiles dans l'histoire du pays, mais malheureusement placé dans les oubliettes.

Aussi, l'objectif poursuivi par le coordonnateur de FRABAMA est celui de porter à la connaissance des générations futures les hauts-faits de ces leaders politiques. «Pensons à ceux qui ont fait de grandes choses à l'exemple de Jason Sendwe Ilunga qui a lutté pour l'unité de la RDC, s'opposant à la sécession katangaise. Kimpa Vita Dona Béatrice, qui a été brûlée vive au nom de l'unité qu'elle a prônée. Okito et Mpolo dont les images restent inconnues chez les jeunes kinois. Et tant d'autres qui ont travaillé d'arrachepied, mais malheureusement n'ont pas été reconnus sur la plan national », a-t-il laissé entendre.

Selon Godefroid Muamba, la relecture de l'histoire de la RDC est nécessaire et urgente afin de booster davantage l'unité nationale. Et d'ajouter, après la lutte pour l'accession de la RDC à l'indépendance, la seconde demeure le combat de la prospérité économique, du bien-être social et de la dignité tant rêvée. D'où, il reste primordial de raconter l'histoire et ceux avec des témoignages vivant aux générations montantes.

A en croire l'orateur, cette exposition qui a commencé ce samedi 15 août va se clôturer le 30 août prochain. Et, les résultats de ces 15 jours seront déposés à la Chancellerie des Ordres de la République, avec pour but que le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, s'approprie de cette cause, afin que se réalise la véritable unité nationale mal menée pour ceux qui veulent faire du Congo leur propriété privée.