Sénégal: Développement local - Oumar Guèye veut redynamiser les Centres d'appui

Plongés dans une léthargie à cause d'un manque d'équipements et de personnel ainsi que d'un cadre incitatif, les Centres d'appui au développement local (Cadl) peinent, depuis quelques années, à trouver leur place dans la structure administrative.

Oumar Guèye, ministre en charge des Collectivités territoriales, qui était en visite, hier, à Thiès, veut changer la donne.

Tombés presque dans l'inaction depuis maintenant plusieurs années, les Centres d'appui au développement local (Cadl), jadis connus sous l'appellation de Centres d'expansion rurale (Cer), jouaient un rôle important dans le développement des collectivités. Le visage qu'ils affichent, aujourd'hui, est peu reluisant.

« Il s'agit de la vétusté des infrastructures, de l'insuffisance du matériel et du mobilier de bureau, d'un manque de personnel, de la faiblesse des crédits et des moyens logistiques, de l'absence d'internet, etc. », a listé le chef du Service départemental d'appui au développement local de Thiès, Amy Fall Sall.

Une situation que le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'A ménagement des territoires veut changer.

Il a fait part de sa volonté de sortir les Cadl de leur torpeur. « Nous avons vu que, ces dernières années, les Cadl avaient pris une pente descendante dans le sens d'une détérioration de leur environnement, d'un sous-équipement, d'un manque de personnel. Cela nous l'avons constaté partout.

Sur instruction du Président de la République, nous allons moderniser et redynamiser ces structures importantes.

Je suis avec le directeur général de l'Agetip qui a déjà un projet et qui m'a confirmé que nous pouvons démarrer quelques Cadl dont celui de Notto avec une construction moderne, en y intégrant le numérique, les technologies de l'information et de la communication et un équipement digne de ce nom », a déclaré avant-hier, Oumar Guèye à Tassette. Il a visité également le Cadl de Thiès.

« C'est le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que les services de l'élevage, de l'environnement, des eaux et forêts et de l'agriculture soient aux côtés du sous-préfet. Certainement, on va étendre parce que le foncier pose actuellement problème au Sénégal.

Donc, il faudrait aussi que les Cadl soient renforcés et modernisés », a affirmé le ministre. S'agissant de l'équipement du Cadl de l'arrondissement de Notto, il a promis que, d'ici la semaine prochaine, tout le matériel manquant sera au complet.

Dans cette perspective, Oumar Guèye a appelé les communes à appuyer les Cadl en équipements en intégrant ce volet dans leur budget.