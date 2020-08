Congo-Kinshasa: Frais pour les cours d'encadrements, EXETAT 2020... - Les manœuvres des chefs d'établissements "véreux" mises à nu

Encore quelques jours seulement pour voir les élèves finalistes de la 6ième année des humanités dans les locaux pour passer les épreuves des examens d'Etat, comme cela était prévu après la levée de l'Etat d'urgence sanitaire par le Président de la République, et conformément au réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020.

En effet, ces élèves finalistes vont devoir débuter leurs épreuves de hors-session à partir du 31 août et la Session ordinaire, du lundi 07 au jeudi 10 septembre 2020.

Alors que les cours n'ont repris que le 10 août dernier, certaines écoles de la ville de Kinshasa commencent déjà à chasser les élèves pour le solde des frais scolaires, ainsi que ceux de participation aux Examens d'Etat (EXETAT) qui est sont fixés par le Gouvernement à 85.000 FC. Aussi, certaines d'entre elles vont même jusqu'à exiger à ces finalistes de payer de façon obligatoire les frais pour les "cours d'encadrements" et des prétendus "frais de suivi" pour les Examens d'Etat.

Durant le week-end, les fins limiers de La Prospérité ont réalisé un baladeur dans quelques écoles de la ville-province de Kinshasa. Contactés à ce sujet, les élèves finalistes ne sont pas allés derrière le dos de la cuillère. «Nous sommes chassés de l'école parce qu'on a pas soldé les frais scolaires, et notre préfet nous les exige avant d'entrer dans la salle. Nous devons payer 40$ comme frais pour les cours d'encadrements, et si l'on ne paye pas, on n'aura pas le macaron», explique un élève finaliste.

Quant à d'autres finalistes, ils seraient chassés non seulement parce qu'ils n'ont pas encore soldé les frais de participation aux EXETAT qui sont le double de ceux fixés par le gouvernement, mais aussi parce qu'ils n'ont pas payé les frais pour le suivi. «L'Etat a fixé ces frais à 85.000 FC, mais chez nous, nous le payons 70$ et jusque-là je n'ai pas encore eu le code de 14 chiffres, car il faudrait d'abord que je termine cet argent après on va me le donner. Aussi, on nous dit de payer de l'argent pour faire le suivi et c'est obligatoire", déplore un autre finaliste requérant l'anonymat.

Quid des cours d'encadrement ?

La plupart des écoles, pour préparer les élèves finalistes à affronter avec un niveau considérable les EXETAT, organisent des cours à des heures supplémentaires. La particularité pour ces cours supplémentaires résulte du fait que l'école met à la disposition des finalistes des leçons exclusivement prévues pendant ces épreuves. Aussi, ils travaillent sur des items des années antérieures, une façon pour l'école de permettre à ses finalistes de se faire une idée du déroulement des Examens d'Etat. Pour certains établissements, ces enseignements sont souvent dispensés pendant le week-end.

Quant au suivi, il s'agit d'une forme de corruption déguisée par les chefs d'établissements "véreux" qui fixent des montants aléatoires pour chaque finaliste avant de passer les EXETAT, et ceci a toujours été pour les élèves une garantie de la réussite à ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle humanitaire. Le pire est que, tous ceux qui s'abstiennent au paiement de cet argent cours le risque d'échouer et refaire la 6ème année, ce qui est déplorable pour un pays qui se veut un Etat de droit.

Par ailleurs, les infortunés parents d'élèves, qui ont passé plus de 4 mois de calvaire suite aux effets néfastes de la Covid-19, ne savent où soutirer l'argent pour le fameux suivi indûment demandé, alors que ces frais doivent être payés à l'échéance de 2 semaines. Ils s'en remettent au ministre ayant l'EPST dans ses attributions pour mettre un terme à ce phénomène. Que des enquêtes soient ouvertes, et que les auteurs de ces actes ignobles puissent connaître la rigueur de la loi.