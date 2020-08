Congo-Kinshasa: "Kin Bopeto" - Ngobila rappelle les bourgmestres à l'ordre

Réveiller la conscience des bourgmestres inactifs ou improductifs dans l'exécution du programme d'assainissement "Kinshasa Bopeto" : voici le point principal retenu et exploité lors d'une réunion d'échange, de clarification et de mise au point entre le Gouverneur Gentiny Ngobila et les bourgmestres de 24 communes de Kinshasa.

Tenu hier mardi 18 août 2020 dans la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, il a été question d'interpeller et conscientiser tous les 24 bourgmestres sur l'urgence de privilégier un environnement assaini et de l'ordre dans les communes.

Comme astuces de motivation, Gentiny Ngobila a rappelé quelques instruments juridiques procurant à ses collaborateurs des missions et des prérogatives pour faire respecter les instructions hiérarchiques. En premier lieu, il s'est agit de l'arrêté n°047/2020 portant interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables à Kinshasa, et le second arrêté n°048/2020, auquel est greffé un édit du 23 septembre 2013, qui porte sur les mesures collectives d'assainissement de la Ville-province de Kinshasa.

Ces dispositifs mettent en exergue l'obligation pour les tenanciers des boutiques et magasins d'entretenir leurs étalages en installant des poubelles et de placer des dispositifs de lavage des mains. Ce qui inclura automatiquement le respect des gestes barrières, initialement préconisés par les autorités nationales, urbaines et sanitaires.

Point sur les "i"

En dehors du premier aspect, Ngobila a convié les bourgmestres de communes à éradiquer toute nuisance sonore, tant diurne que nocturne, dans les bars, terrasses et dancings clubs. D'ailleurs, il a évoqué ce point en s'appuyant sur un arrêté signé en 1965 et qui réglemente les heures d'ouverture et de fermeture de ces différents endroits de loisir, détente et plaisir.

Pour cela, le Premier Citoyen de Kinshasa a estimé l'organisation d'une campagne de sensibilisation avant que toute action de réglementation et sanction ne soit opérée.

En ce qui concerne la pratique de spoliations ou ventes des terrains inappropriés, une sévère mise en garde a été lancée à l'endroit des responsables des communes puisqu'ils n'en ont pas la compétence. En cas de résistance, des sanctions ne vont tarder à pleuvoir.

Applicabilité de Kin Bopeto

Pour assurer l'applicabilité de l'opération "Kin Bopeto" dans les communes, Gentiny Ngobila a recommandé aux bourgmestres, en synergie avec la coordination de ladite opération, d'établir des contacts et partenariats avec leurs opérateurs économiques respectifs. Mais, avant d'y procéder, ils sont censés présenter et obtenir validation de leurs plans d'aménagement.