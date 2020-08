Congo-Kinshasa: MLP - Lohata O Paul-René communique sur les grandes actions entreprises

Consécutivement à la reprise officielle de nos activités, nous reprenons mensuellement notre rubrique MLP Nouvelles pour informer nos membres et l'opinion sur ce que nous sommes, serons et faisons.

Pour le mois d'août 2020,le MLP a entrepris une série d'activités intéressantes dont les plus importantes sont : la réception de l'Honorable Franck Diongo pour entretien patriotique à trois reprises, par le Président de la République; une réunion de travail a permis à Franck Diongo de se retrouver ensemble avec le Président a i de l'UDPS Kabund a Kabund ; l'Honorable Franck Diongo a reçu en son bureau et réconcilié le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa Godé Mpoyi et l'Honorable Mike Mukebayi .

Il a également reçu séparément d'abord et conjointement ensuite dans son bureau au siège du MLP, le Président de l'Assemblée provinciale Olamba et le Gouverneur Mukumadi de la province du Sankuru.

Enfin, il a reçu au titre de doléances 300 travailleurs et délégués syndicaux de l'ex -Onatra. Quant au Président du Comité Intérimaire, le Prof Lohata, il a présidé une grande réunion des cadres du MLP pour évaluer de grandes décisions internes au parti et celles ayant trait aux ordonnances présidentielles portant réforme de l'armée et de la magistrature. Le MLP les a considérées toutes légales et encourage le Chef de l'Etat à poursuivre et d'aller sur le même lancée pour que le la RDC accède au niveau des pays forts et respectés ; le Prof Lohata a reçu deux grands opérateurs culturels et bancaires qui sollicitent leurs adhésions massives, en date du 29/08/2020, au MLP.

Les fédérations MLP de Maluku et de la Gombe ont été installées, à la satisfaction de la hiérarchie.

Seule la lutte libère.

Professeur Lohata Tambwe O Paul-René/Président du Comité Intérimaire