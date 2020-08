Madagascar: Fisc - Prolongation du report des échéances fiscales

Le gouvernement continue de prendre les mesures en faveur du secteur privé face à la situation d'urgence sanitaire.

En raison des difficultés rencontrées par les contribuables à honorer leurs obligations fiscales, le ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Direction Générale des Impôts a décidé de prolonger les échéances de paiement des impôts. En effet, pour tout secteur confondu, le dernier délai pour la déclaration et le paiement de l'impôt synthétique est reporté jusqu'au 15 du mois suivant la déclaration officielle de la reprise des activités normales dans chaque localité concernée.

Pour les entreprises du secteur tourisme et les entreprises franches industrielles, le dernier délai pour la déclaration et le paiement de l'impôt sur les revenus est également reporté jusqu'au 15 du troisième mois suivant l'annonce de l'ouverture des frontières. Pour les localités non concernées par les mesures de confinement, l'échéance reste maintenue au 15 août. A noter les dispositifs de déclaration et de paiement en ligne sont disponibles. D'ailleurs pour éviter les pertes de temps et les contacts physiques, la DGI recommande aux contribuables d'utiliser les plateformes eHetrapayment, eHetraphone et Hetraonline.