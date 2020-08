Madagascar: Histoire - Le PADESM et l'Indépendance de Madagascar

Le PADESM, parti créé après la Deuxième Guerre mondiale, ne cache pas sa fidélité à la mère patrie.

Mais, il veut une indépendance à l'amiable vis-à-vis de la France. La question d'indépendance est un sujet important pour la population malgache. Il faut y parvenir par étapes afin que tous les Malgaches puissent bénéficier des richesses du pays et occuper des postes de responsabilité. Le PADESM connaît une large audience auprès de la population par le biais des sojabe et des hommes de l'administration. Ainsi, ce parti est bien accepté par la population car parmi ses dirigeants figurent Tsiranana Philibert, Ralaivoavy Paul des Tsimihety. C'est dans ce contexte que bon nombre d'habitants adhèrent à ce parti dans le district de Befandriana-Nord, à cause de la forte influence des sojabe.

En outre la section locale du PADESM est directement téléguidée par le chef de district même. La situation est confirmée si on compare à celle du district voisin de Mandritsara, où un métis indien dirige la section locale, animée par les proches du chef de district comme Totohely.

Le code électoral limite la possibilité aux Malgaches d'aller voter. L'âge, la fortune, et le niveau d'études ne sont pas réservés au plus grand nombre. Les résultats des élections peuvent être considérés comme la volonté d'une certaine catégorie de population.

Des partis politiques se forment à Madagascar, et à Befandriana, des sections apparaissent pour assurer la lutte pour l'indépendance immédiate ou tardive. Le MDRM et le PADESM dominent l'opinion publique.

Raseta , défaite de 1945 mais victoire en novembre 1946

Le pouvoir colonial organise des élections législatives en octobre 1945. C'est la première fois pour Madagascar d'élire des députés. Les résultats de ces élections sont différents au niveau de chaque district. Les candidats sont aussi nombreux. En novembre 1946, l'administration coloniale décide d'élargir la liste électorale. Le candidat nationaliste arrive en tête largement en novembre 1946.

Les résultats des élections d'octobre 1945 et de juin 1946

Les élections de 1945 donnent plus de voix au candidat tsimihety et non au candidat administratif. Mais en juin 1946, la tendance de vote change au profit du loyalisme. Ralaivoavy Paul perd son influence en son rival tsimihety Totolehibe Félix.

La victoire de Paul Ralaivoavy aux élections 1945

Les élections législatives du 21 octobre 1945 donnent une large victoire claire et nette pour le candidat Paul Ralaivoavy dans le district de Befandriana-nord. Ces résultats ont diverses origines. Leur analyse nous pousse à comprendre ses électeurs dans ce district et les contextes locaux ou dans le pays en général.

Ses électeurs

La période électorale ou le contexte dans le pays en général joue un rôle important sur les résultats attendus. A l'époque, les candidats à la députation sont nombreux. Pour élire un candidat, la tradition dans les pays africains est de voter le plus proche de nous ou de même village, province et du district et la façon de parler, la coutume et les mœurs. Toute la population connait une même analyse en la matière. Les programmes du candidat tiennent également un enjeu capital pour les électeurs. Toutefois, le peuple n'a plus le temps de faire une analyse approfondie sur ces différents candidats. D'ailleurs les Africains n'ont pas encore une habitude aux élections. Dans ce contexte, le peuple de Befandriana vote massivement pour le candidat Paul Ralaivoavy qui est le seul candidat Tsimihety en lice. Il est originaire du district de Mandritsara. Sur ce point son origine pousse les électeurs à voter pour lui parce qu'il est très proche d'eux. C'est vrai que son équipe a fait une propagande qui représente des idées nationalistes. Cependant son électorat dans ce district vote pour lui parce qu'il est un Tsimihety. Les sojabe ont également un rôle déterminant pendant ces élections. Ils font confiance à ce candidat et en tant que chef dans la société, ils disposent un pouvoir important et leurs idées apportent des influences considérables en matière électorale.