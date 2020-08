Madagascar: Eau potable et assainissement - Huit écoles sur dix en situation de défaillance

A Madagascar, 80% des écoles ne disposent d'aucun point d'eau, et n'ont aucun endroit permettant aux élèves de se laver les mains avec de l'eau et du savon.

L'eau potable fait défaut dans huit écoles sur dix à Madagascar. Ce constat a déjà été maintes fois porté à la connaissance des décideurs locaux par divers acteurs du secteur eau, assainissement, hygiène (EAH). Cette réalité dresse une situation de contradiction avec les actuelles recommandations sur les gestes barrières dans un contexte de crise sanitaire. En effet, à la prochaine rentrée scolaire, dans quelques semaines, les enfants devront évoluer dans un espace et une atmosphère différents de ce qu'ils ont connu auparavant, notamment en matière de distanciation sociale et de lavages fréquents des mains, etc. Or, pour la grande majorité des écoles à Madagascar, les points d'eau sont inexistants. Aussi, ce premier geste barrière, le plus élémentaire contre la Covid-19, sera hors de portée pour des millions d'élèves et leurs enseignants. La mise à disposition des dispositifs de lavage des mains (DLM) constitués de seaux à couvercle (ou de bidons) munis d'un robinet est, certes, une solution déjà appliquée dans les écoles qui ont dû accueillir les élèves en classe d'examen, mais ils restent provisoires. La disponibilité d'une solution pérenne reste problématique.

Chiffres stupéfiants. De nouveaux chiffres, publiés cette semaine, montrent la lenteur stupéfiante des progrès réalisés pour que tous les enfants aient de l'eau propre, des toilettes décentes et un endroit où se laver les mains à l'école. Si dans le monde, parmi les 60 pays identifiés comme présentant le risque le plus élevé de crise sanitaire et humanitaire en raison de la Covid-19, 75% ne disposaient pas de services de base pour se laver les mains au début de la pandémie, à Madagascar, 80 % des écoles n'ont pas d'eau propre pour leurs élèves et 38 % n'ont pas de toilettes décentes. Pour les jeunes qui ne disposent pas d'eau propre, de toilettes ni d'installations de lavage des mains décentes dans leurs écoles, ils parcourent de longues distances à pied pour aller chercher de l'eau ou utilisent les buissons à proximité de l'école, en cas de besoin d'aller aux toilettes, pour « se soulager » en plein air. Les filles manquent souvent des journées d'école ou abandonnent l'école parce qu'elles ont leurs règles et qu'elles ne disposent pas d'installations sûres, privées et hygiéniques.

Interpellation. WaterAid, ONG internationale en œuvre dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, interpelle particulièrement les gouvernements, y compris celui de Madagascar, à faire de l'hygiène, de l'eau et des toilettes dans les écoles une priorité absolue dès maintenant et pour l'après-Covid-19, et à dégager des fonds pour que toutes les écoles disposent d'installations adéquates pour se laver les mains. Rappelons qu'au niveau mondial, 31 % des écoles manquent d'eau potable et 37 % ne disposent pas de toilettes de base pour leurs élèves. Mais le problème va encore plus loin dans la mesure où de nombreuses écoles sont encore construites sans eau potable ni toilettes. Aussi, l'interpellation de WaterAid va aux donateurs et aux agences de développement pour s'engager à mettre un terme à cette pratique préjudiciable pour les enfants. « L'éducation est essentielle pour échapper à la pauvreté, mais les écoles sans eau, sans toilettes et sans hygiène menacent la santé et les possibilités d'apprentissage de millions d'enfants, en particulier des filles », a déclaré Chipo Chimwanda, directeur national de WaterAid Madagascar. Et d'ajouter que la pandémie de Covid-19 doit agir comme un catalyseur pour que ces services de base soient prioritaires.