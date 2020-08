Maroc: Fête de la jeunesse - Un événement phare mettant en avant la Haute sollicitude Royale envers la vraie "richesse du pays"

Rabat — La Fête de la Jeunesse, célébrée vendredi par le peuple marocain, est un événement phare qui offre l'occasion de mettre en avant la Haute sollicitude dont Sa Majesté la Roi Mohammed VI, n'a eu de cesse d'entourer, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, cette frange de la société considérée par le Souverain comme la vraie "richesse du pays".

Cet événement, qui coïncide cette année avec le 57ème anniversaire de Souverain, permet ainsi de souligner la vision royale en faveur de la promotion des conditions des jeunes, placés au cœur du processus du développement.

Cet intérêt royal en faveur de la jeunesse s'est traduit à travers les différents projets et initiatives lancés par SM le Roi visant à assurer l'épanouissement de cette frange de la société, mais également dans les différents discours royaux qui insistent sur le rôle des jeunes dans l'édification du Maroc moderne.

En effet, comme l'a souligné SM le Roi Mohammed VI dans Son discours à l'ouverture de la première session de la 2-ème année législative de la 10-ème législature, "la jeunesse s'affirme désormais comme un nouvel acteur clé, et exerce une influence significative sur la scène nationale".

Le Souverain avait aussi affirmé dans un discours à la Nation à l'occasion du 65-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple que "la jeunesse représente notre véritable richesse; loin d'être un frein au développement, elle en constitue le moteur", appelant à donner à tout jeune marocain "espoir et confiance en son avenir".

La Haute sollicitude Royale envers les jeunes s'est traduite aussi par l'appel de SM le Roi Mohammed VI à la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement et à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes, qui permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leur condition.

Cet engagement Royal en faveur de la jeunesse s'est concrétisé par une forte dynamique visant la construction d'infrastructures destinées à assurer aux jeunes formation et qualification, telles que les centres de formation, de qualification et d'insertion, les institutions socio-éducatives, les complexes socio-sportifs de proximité, en plus d'activités génératrices de revenus.

L'une des actions reflétant cet intérêt Royal en faveur de la jeunesse est le "Programme intégré d'appui et de financement des entreprises" qui comporte plusieurs mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises.

La mise en place de ce programme est intervenue suite aux Orientations Royales contenues dans le Discours Royal à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne de l'année 2019 concernant la facilitation de l'accès des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets au financement.

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'année 2020 a été marquée par le lancement du programme des Cités des métiers et des compétences (CMC), qui nécessite un budget de 3,6 milliards de dirhams et prévoit la réalisation de 12 CMC au niveau des différentes régions du Royaume, qui seront des plateformes de formation professionnelle multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 stagiaires en formation.

Pensé pour réunir toutes les conditions nécessaires à une formation professionnelle de qualité et répondant aux besoins réels du marché de l'emploi, le concept des CMC repose sur trois piliers fondamentaux: une offre de formation actualisée, des espaces pédagogiques modernes et un capital humain valorisé. Ces trois piliers sont supportés par le socle de la nouvelle gouvernance définie pour les CMC permettant un rapprochement effectif entre l'OFPPT, l'entreprise et la région et conférant à la Cité l'agilité et la souplesse de gestion nécessaires pour s'adapter - dans la durée - aux besoins d'un marché en perpétuelle évolution.

Force motrice du pays par excellence, la jeunesse, grâce à la vision audacieuse de SM le Roi, incarne désormais l'espoir de toute une Nation dans sa marche irréversible vers le progrès, la prospérité, le développement inclusif et durable et la stabilité socio-économique.