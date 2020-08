Ile Maurice: Les jeunes appelés à porter le pays vers de nouveaux sommets

communiqué de presse

« La jeunesse mauricienne est appelée à porter le pays vers de nouveaux sommets et, à cet égard, il faut faire en sorte que les jeunes évoluent dans un environnement favorable et que leur l'opinion soit prise en compte dans le processus décisionnel ».

C'est ce qu'a déclaré la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, ce matin, au Mahatma Gandhi Institute à Moka, lors d'un Youth Dialogue. Ce dialogue a été organisé dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse 2020, célébrée le 12 août, et qui avait pour thème 'L'engagement des jeunes pour une action mondiale'.

Le thème de cette année a pour but de mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes aux niveaux local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer des leçons sur l'amélioration de la représentation et l'engagement de la jeunesse dans la politique institutionnelle formelle.

Lors de son allocution, la Vice-premier ministre a souligné que la Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de reconnaître la contribution des jeunes à la redéfinition du changement et à la promotion de l'innovation. La jeunesse, a-t-elle souligné, qui symbolise l'espoir et le courage, incarne la capacité de défendre les valeurs qui définissent l'humanité. Il est donc important, a-t-elle précisé, que les jeunes prennent position pour soutenir des valeurs telles que la paix et le souci des autres.

En outre, elle a fait ressortir que l'objectif du gouvernement est d'offrir des opportunités équitables à tous les jeunes afin que personne ne soit laissé pour compte. Elle a, de plus, rappelé qu'il reste dix ans pour atteindre les objectifs de développement durable, avant d'ajouter qu'avec de nouvelles idées, les jeunes ont la capacité de changer le monde.

Aussi présente à cette occasion, la coordonnatrice résidente des Nations unies pour Maurice et les Seychelles, Mme Christine Umutoni, a encouragé les jeunes à partager leurs points de vue sur le monde tel qu'il est aujourd'hui et à construire l'avenir qu'ils souhaitent. Il est clair, a-t-elle dit, que le développement durable et la paix ne peuvent être atteints que si les jeunes sont impliqués et que les conditions qui leur permettent de réaliser leur plein potentiel sont créées.

« Vos points de vue et vos idées seront présentés aux hauts cadres des Nations unies ainsi qu'au secrétaire général et seront pris en compte dans le processus décisionnel », a-t-elle affirmé.