Ile Maurice: Naufrage du Wakashio - Un radar qui couvre le sud-est en panne depuis... janvier

Le Coastal Surveillance Radar System (CSRS) de St.-Brandon et celui de Gris-Gris ne sont pas opérationnels...

Celui de Gris-Gris a été mis hors service en janvier à cause d'un problème au niveau du Radar Display Processor, de l'Uninterrupted Power Supply et l'Air Conditioning System. Par ailleurs, celui de St.-Brandon n'est pas opérationnel depuis mai à cause d'une faille au niveau du moteur du radar alors que le radar d'Agalega a un problème au niveau de la Transmission Unit.

Les techniciens de la National Coast Guard ont bien tenté de réparer les stations du CSRS, en consultation à distance avec Bharat Electronics Ltd (BLL) à cause du Covid-19. Et, le Premier ministre, au Parlement, hier, mardi 18 août, a souligné qu'un contrat pour le Maritime Domain Awareness dans la Zone économique exclusive de Maurice a été signé avec BLL en 2009.

Les stations CSRS se trouvent à Grand-Gaube, Pointe-du-Diable, Gris-Gris, au Morne, à Albion, Rodrigues, Agalega, St.-Brandon et le centre de contrôle des opérations de la NCG se trouve à Les Salines. La station CSRS de Pointe-du-Diable couvre les régions nord-est, est et sud-est, soit de Poste-de-Flacq à Blue-Bay, dont Pointe-d'Esny. Alors que celle de Gris-Gris couvre les régions sud-est, sud et sud-ouest, soit de Blue-Bay à Bel-Ombre. En sus du CSRS, les garde-côtes utilisent l'Automatic Identification System à travers la Sea Vision au QG des Salines.

Il existe aussi un Vessel Monitoring System pour tracer les navires; le Global Maritime Distress and Safety System pour les appels de détresse et l'Indian Ocean Regional Information Sharing pour l'échange d'informations sur la région et la surveillance de nos eaux territoriales avec des navires et avions de reconnaissance.