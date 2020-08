Algérie: Sport subaquatique - L'association RECIFS lance l'opération "une bouteille à la terre"

Alger — L'association RECIFS organisera, jeudi 20 août à Tamenfoust à Bordj EL Bahri (Alger), sa traditionnelle opération « une bouteille à la terre», tenue régulièrement, avec la participation de mouvements associatifs.

L'opération qui coïncidera avec les festivités de la Journée du Moudjahid et Congrès de la Soummam, sera organisée en collaboration avec le mouvement maritime de Tamenfoust, composé des associations : Protection de l'environnement, pêche et plaisance, JSM, CNM et ARBEM de la ville d'ElMarsa (Alger).

Au cours de l'opération, une représentation de produits issus de PET recyclé sera faite sur place, en présence d'un certain nombre d'invités de marque et la présentation succincte de l'étude de caractérisation des déchets marins (étude réalisée par l'Agence Nationale des Déchets).

Créée en 1993 par des plongeurs et des universitaires, l'association Recifs (recherche, information, formation, subaquatique) milite pour la connaissance et la préservation du milieu marin par tous et pour tous.

L'Association rassemble de nombreux universitaires et cadres des secteurs publics et privés, autour de thèmes et de problèmes d'intérêt général et qui mettent en partage leur savoir-faire pour la recherche de l'innovation et l'excellence dans les projets et les activités que l'association organise.