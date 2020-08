Maroc: Un journal koweïtien met en avant le développement réalisé au Maroc sous le leadership de SM le Roi

Koweït — Le Royaume du Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, connait un développement continu et une prospérité durable grâce à la sage politique du Souverain, écrit mercredi le journal koweïtien Al-Sabah.

"Le Royaume est en développement continu grâce à la sage politique de SM le Roi à tous les niveaux politique, économique, culturel et social", relève le quotidien.

Cette politique a conduit à plus de stabilité et de sécurité, ce qui témoigne de la bonne politique intérieure et étrangère du Maroc, forçant ainsi le respect et l'estime du Royaume, souligne la publication.

Et de noter que le Royaume, pays frère, célèbre deux grandes fêtes nationales, à savoir la Révolution du Roi et du Peuple et la fête de la Jeunesse.

Ces deux fêtes revêtent une grande importance pour les Marocains, en raison de leur impact positif sur le développement et le progrès du Royaume, fait remarquer le journal koweïtien, notant que la célébration de la Révolution du Roi et du peuple est une illustration de l'attachement à la souveraineté marocaine et à la légitimité et du rejet de l'ingérence étrangère.