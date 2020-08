Afrique: Béni Mellal - Distribution de masques de protection au profit des personnes démunies

Béni Mellal — Les autorités locales de Béni Mellal poursuivent les opérations de sensibilisation et de prévention contre la pandémie de Covid-19, en procédant, mercredi, à Kasbat Tadla, à la distribution gratuite de masques de protection au profit des personnes démunies.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures initiées face à l'augmentation des cas confirmés positifs au nouveau coronavirus (Covid-19) dans la région, et qui comprend, également, la distribution de masques de protection au profit de chaque personne confirmée positive au Covid-19, de manière à éviter la propagation du virus parmi les proches des personnes infectées.

L'opération cible également les personnes à faibles revenus issues de quartiers défavorisés de la ville ayant enregistré une recrudescence du nombre de personnes infectées.

Au cours de cette vaste campagne initiée par les autorités locales de Béni Mellal, les règles de prévention contre le Covid-19 ont été rappelées aux citoyens, notamment, le port des masques de protection, le respect de la distance de sécurité et de la distanciation sociale en plus des mesures d'hygiène et de prévention.

Lors de cette campagne, à laquelle ont pris part plusieurs bénévoles, l'accent a été également mis, sur la nécessité d'adhérer de manière responsable aux mesures préventives et de s'engager sérieusement pour vaincre l'épidémie.

Dans le même contexte, les autorités locales ont adopté, mardi, de nombreuses mesures de précaution, notamment le renforcement des points de contrôle et de sécurité aux niveaux des différentes entrées de la ville pour vérifier l'identité et mesurer la température des nouveaux arrivants, en plus de la fermeture des hammams, des salons de coiffure et de beauté, des salles de jeux et des stades de proximité jusqu'au 30 août.

Les heures de fermeture des cafés et des magasins ont été fixées à 18H00 et celles des grandes surfaces à 20H00, alors que la fermeture des marchés a été fixée pour 14h00.

Les autorités locales de Béni Mellal ont exhorté les citoyens à s'engager avec patriotisme et responsabilité dans les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour contenir cette pandémie.