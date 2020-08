Gabon: ONDSC - Jérôme Efong Nzolo nouveau DGA

L'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a un nouveau Directeur Général Adjoint. Il s'agit Jérôme Efong Nzolo. L'ancien arbitre international belge d'origine gabonaise l'a appris depuis Bruxelles où il se trouve actuellement.

C'est avec une grande joie que Jérôme Efong Nzolo a appris sa nomination au poste de DGA de l'ONDSC. Après avoir officié durant des années dans la Jupiter Ligue, le championnat belge de football, l'ancien arbitre FIFA se dit « Heureux d'occuper cette fonction dans une structure chargée du financement et du développement du sport. Mes remerciements vont tout naturellement au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et au Premier ministre, pour le choix porté sur ma modeste personne. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée en moi par les plus hautes autorités du pays. Je vais donc écourter mon séjour pour regagner le pays, où de nombreux dossiers m'attendent déjà », a-t-il indiqué dans les colonnes du quotidien national L'Union.

Celui qui secondera l'actuel DG Joannick Ngomo Obiang dans ses nouvelles fonctions est un ancien du Ministère des Sports. En effet, Jérôme Efong Nzolo a longtemps été conseiller technique du Ministère sous l'ère Blaise Louembe, de facto, il requiert toutes les qualités nécessaires pour occuper ce poste très important pour l'office qui a besoin de son expérience ; lui qui se bat déjà pour le développement du football gabonais depuis son retour sur ses terres en 2015 après de longues années passées dans les arcanes de l'arbitrage belge, il est aujourd'hui considéré comme la possible solution aux maux qui minent le sport gabonais.

Jérôme Efong Nzolo est un ingénieur en électromécanique, né à Bitam en 1974. C'est à 14 ans qu'il débute dans le monde de l'arbitrage à la suite d'une blessure qui le contraint à arrêter le football. En 1995 il se rend en Belgique pour y suivre des études d'ingénieur électromécanicien à Charleroi, après avoir arbitrer un an auparavant la finale de la Coupe du Gabon édition 1994. En Belgique, il a été élu trois fois de suite meilleur arbitre de la Jupiter Ligue entre 2007 et 2009 et une quatrième fois en 2013. C'est le premier arbitre noir de D1 en Belgique. Le 3 août 2013, il arbitre le Trophée des champions 2013 à Libreville au Gabon entre le PSG et les Girondins de Bordeaux. Sa désignation constitue pour lui une belle reconnaissance de la part de son pays d'origine. Le 2 avril 2015, il met un terme à sa carrière dans le football professionnel.