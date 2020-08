Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT a rendu hommage à Clémence Niambi Locko

Membre du comité centrale du Parti congolais du travail (PCT) et du Secrétariat fédéral de Pointe-Noire, Clémence Niambi Locko est décédée, le 6 août, à Paris en France.

Le PCT a rendu un vibrant hommage, les 15 et 16 août, à Clémence Niambi Locko. Militants, adhérents et sympathisants de Pointe-Noire se sont rendus, le 15 août, au siège social dudit parti pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Au cours de cette activité, les membres du PCT ont mis le drapeau rouge en berne. Les autorités politico-administratives, partis politiques, amis et membres de la famille se sont tour tour inclinés devant le cercueil de Clémence Niambi Locko.

C'était un moment d'émotion, de douleur, de tristesse et de pleures. Toutes les personnes présentes aux obsèques ont manifesté leur chagrin et leur amour pour Clémence Niambi Locko. Femme battante, Clémence Niambi Locko a servi avec abnégation et loyauté son parti, le PCT. Présidente de plusieurs associations, elle laisse derrière elle un témoignage à travers ses œuvres. Que son âme se repose en paix. Notons que Clémence Niambi Locko était également la gouvernante de la première dame et sa dépouille a été transportée à Brazzaville où elle a été inhumée le lundi 17 août.