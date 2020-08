Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Ndongala à l'Apoel Nicosie, Ngoya à l'Atletico Madrid

Des Congolais sont en train de bouger en ce mercato d'été assez particulier avec la crise sanitaire de covid-19.

Revenu à Genk en Belgique après la fin de son contrat à Kasimpasa en Turquie (2 buts en 16 matchs), le milieu offensif international Dieumerci Ndongala a pris la direction de Chypre où il a signé pour trois ans à l'Apoel Nicosie, avec peut-être l'opportunité de jouer la Ligue des champions d'Europe, lui qui a disputé quelques matchs de l'Europa League avec Charleroi en 2015. L'Apoel Nicosie est un habitué des joutes européennes. « Très heureux de rejoindre ce grand club Apoel Nicosie et ce beau pays très excité de rencontres. Les fans, je vous dis merci à tous pour l'accueil », a déclaré Diemerci Ndongala à la signature de son contrat. Ancien meilleur joueur du championnat de Luxembourg avec l'Association jeunesse sportive d'Esch, le joueur de 29 ans entame une nouvelle étape de sa carrière, après avoir joué en Belgique (Louvière, Charleroi, La Gantoise, Standard de Liège, Genk) et en Turquie (Kasimpasa).

Jeune binational de 18 ans, Joël Ngoya vient de s'engager pour quatre saisons avec l'Atletico Madrid (D1 Espagne) récemment éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le club allemand de Leipzig. Formé à Lille (L1 France), il a rejeté les offres du Losc et d'autres clubs comme Marseille, Arsenal, Roma et Lazio après son contrat d'aspirant à Lille. Joël Ngoya a fait une saison exemplaire chez les moins de 19 ans en championnat et en Youth League (la Champion's League des jeunes). Milieu défensif, il va débuter dans l'équipe réserve d'Atletico, avant de rallier l'effectif pro du club madrilène.

Mukoko Tonombe et Tuisila à Young Africans...

Deux joueurs de V.Club, le milieu défensif Serge Mukoko Tonombe et l'ailier Rossien Tuisila Kisinda (ancien joueur de Maniema Union de Kindu), ont rejoint les rangs de Young Africans de la Tanzanie. « Ce que je peux demander aux dirigeants du V.Club est qu'ils ne se lassent pas de soutenir les jeunes qui viennent après nous. Qu'ils mettent des moyens adéquats pour les encadrer en l'honneur de notre sélection nationale. Je remercie tous les supporters de Renaissance qui ont fait à ce que je sois chez V.Club et désormais chez Yanga Africans. Qu'ils ne se fatiguent pas de soutenir leurs joueurs comme cela se fait partout ailleurs. Ça va de leur honneur », a déclaré Mukoko Tonombe, formé à Ujana et passé par Renaissance du Congo ensuite V.Club, avant de prendre la direction de Young Africans. Notons qu'une délégation de Young Africans conduite par son président Saidi Erisi a fait le déplacement de Kinshasa pour la finalisation du dossier de transfert de ces deux joueurs avec V.Club représenté par le manager Yves Diba et l'entraîneur Florent Ibenge. Les deux joueurs ont donc paraphé un contrat pour deux saisons.

Enfin, notons que l'attaquant Streli Mamba, sous contrat avec Paderborn en Allemagne jusqu'en 2022, fait l'objet de quelques sollicitations en Europe. Il a récemment effectué un voyage en Italie où il devrait rejoindre la formation de Monza (Série B italienne), mais l'accord n'a pas été trouvé. Ancien joueur de Stuttgart et Kaiserlautern chez les jeunes, et d'Energie Cottbus (D4 Allemagne), auteur de 6 buts en 26 matchs, Streli Mamba, il est maintenant courtisé par le FC Cologne (D1 Allemagne), ainsi que par Borussia Monchengladbach qui va joue les préliminaires de la Ligue des champions d'Europe. Sa clause libératoire serait fixée à 1,6 millions d'euros.