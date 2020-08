Congo-Brazzaville: Nomination - Alain Djate promu porte-parole de la directrice générale de l'ARE

Consultant international en communication, Alain Djate Yodi a été nommé, le mardi 18 août, au poste d'assistant chargé de la communication au sein de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE). Il fera aussi office de porte-parole de la directrice générale de cette structure, la Pre Sandrine Ngalula Mubenga.

« M. Djate a un parcours professionnel remarquable et est au fait des enjeux du secteur de l'électricité. Son expérience constitue une plus-value pour l'ARE », a déclaré à son sujet la Pre Ngalula Mubenga, elle-meme nommée directrice générale de cette structure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur ordonnance rendue publique le 17 juillet.

C'est donc une personne compétente et expérimentée qui intègre cet établissement public qui existe depuis avril 2016, concomitamment avec de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et péri-urbain (ANSER), sur la base du Décret N°16/013 et 16/014 du 21 avril 2016. Il aura la charge de mettre sous les feux de la rampe les actions de l'ARE, soigner l'image de cette structure et aussi superviser la communication de la directrice générale de l'ARE.

Ancien de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (Ifasic ex-Isti), Alain Djate Yodi a aussi suivi plusieurs modules de formation dans son domaine de prédilection à l'Ecole nationale d'administration en France, et plusieurs autres formations en communication. Consultant et expert en communication, cet ex-conseiller en matière de communication à la Primature à l'ère du Premier ministre Augustin Matata Ponyo rebondit à l'ARE, à la faveur de cette nomination.