Congo-Kinshasa: Semaine mondiale de l'allaitement - La RDC promeut l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois

Selon un communiqué de l'Unicef en RDC, cinq nourrissons sur dix reçoivent des liquides et des aliments en plus du lait maternel au cours de leurs six premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même aux décès d'enfants.

L'agence onusienne soutient que pour protéger les nourrissons contre la malnutrition, l'allaitement au sein doit être exclusif jusqu'à six mois sans y ajouter d'autres aliments pas même de l'eau. Dans le souci de promouvoir l'allaitement maternel, le ministère de la Santé en appui avec l'Unicef vient de lancer dernièrement à Kinshasa dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel prévue du 17 au 24 août, la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement ».

L'objectif de cette initiative est d'informer et de sensibiliser les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les entreprises, les associations, les médias ainsi que les communautés et les familles de l'importance de promouvoir, protéger et soutenir les mères pour mieux allaiter leurs enfants afin de bénéficier d'un meilleur départ dans la vie.

Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a salué cette initiative qui tend à promouvoir cette pratique bénéfique pour les enfants. « Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RD), à travers le Programme national de nutrition (Pronanut) encourage les femmes à continuer de donner uniquement du lait maternel à leurs bébés au cours des six premiers mois de leur vie y compris dans le contexte de la covid-19, quel que soit le statut covid-19 de la mère ou de l'enfant », a -t-il déclaré. Pour sa part, le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder a insisté sur le fait qu'il ne faut pas donner de l'eau ou d'autres liquides et encore moins des aliments solides entre la naissance et l'âge de six mois, même dans les climats chauds et secs ». Le lait maternel, a-t-il renchéri, contient toute l'eau et les nutriments nécessaires à la bonne croissance d'un enfant.

En vue d'aider la communauté à changer les mauvaises pratiques d'allaitement maternel, la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement » va mener conjointement avec différents secteurs, notamment la santé, l'eau, l'hygiène et assainissement, l'education, l'agriculture, la protection sociale et le genre, des interventions-clés avec plusieurs partenaires, dont le secteur privé et les médias en vue de promouvoir, protéger et soutenir les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement maternel exclusif uniquement sans eau jusqu'à six mois. Pour que les enfants de moins de six mois restent en bonne santé, les données scientifiques recommandent de leur donner exclusivement du lait maternel à la demande (jour et nuit). Une mauvaise alimentation nuit de manière permanente à la croissance et au développement du cerveau des enfants.

Selon des études menées dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, le lait maternel est le premier vaccin d'un nourrisson et sa meilleure source de nutriments. Les nourrissons qui reçoivent des liquides et des aliments en plus du lait maternel avant l'âge de six mois courent un risque accru de diarrhées et d'infections respiratoires. Le risque de décès est jusqu'à trois fois plus élevé que pour les nourrissons nourris exclusivement au sein.

L'allaitement présente également des avantages importants pour les mères : il accélère la récupération après l'accouchement, retarde le retour du cycle menstruel, ce qui permet d'espacer les naissances et réduire le risque de cancers. L'absence d'allaitement a un coût considérable. En plus des milliers de décès évitables d'enfants, le traitement des maladies, l'achat des substituts de lait maternel et la perte en productivité en raison des pertes cognitives liées à l'absence d'allaitement coûtent 409 millions de dollars par an à la RDC, selon les recherches réalisées par Alive & Thrive en juin 2019.