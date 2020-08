Seychelles: L'Inde finance les travaux d'une école aux Seychelles

Les élèves et enseignants de l'écoles secondaire d'English River aux Seychelles commenceront le troisième trimestre dans des salles de classe rénovées financées par l'aide financière de l'Inde.

Le projet de 125 000 $ couvrait la construction de murs d'enceinte, la peinture extérieure et l'amélioration des fenêtres, des portes et des planchers.

Le haut-commissaire indien aux Seychelles, Dalbir Singh Suhag, s'est dit ravi de constater que «le projet a été achevé dans les délais prévus. Il y a 32 projets de ce type dans la phase 1 des projets communautaires à fort impact mis en œuvre aux Seychelles, tous utilisant la main-d'œuvre, le matériel et les ressources seychellois.

La deuxième phase de la mise en œuvre du projet «examinera d'autres rénovations et réparations dans l'école et fournira globalement toutes les infrastructures robustes nécessaires pour les années à venir», a-t-il ajouté.

Le projet qui est entrepris par Weather Builders, une société basée localement, fait partie de 33 projets de développement communautaire à fort impact grâce à une subvention indienne directe de 2,5 millions de dollars.

"Les partenariats de développement de l'Inde sont marqués par le respect des partenaires, la diversité et le souci de l'avenir et du développement durable du pays et ne sont pas assortis de conditions", a déclaré le Haut-Commissaire indien.

De son côté, le directeur d'English River, Steve Hoareau, a déclaré que les infrastructures rénovées offriront une meilleure condition d'apprentissage.

"Les précédents étaient dans un état délabré, donc cela avait un impact direct sur l'éducation de nos élèves. Par conséquent, nous sommes très heureux que notre école ait été choisie pour ce travail majeur", a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissaire indien a également offert 650 masques en coton lavables et réutilisables à la direction de l'école pour être distribués à tous les étudiants et à la faculté et a exprimé que ce petit geste fera un long chemin dans la lutte collective contre la pandémie de COVID-19 aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Un autre projet dans le cadre de la subvention qui a été achevé et a été remis au gouvernement des Seychelles mercredi est une route de desserte à la communauté de Dan Lenn dans le district central de Mont Buxton.