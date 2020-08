Maroc: Reprise des éliminatoires en novembre pour la Coupe d'Afrique et en mai 2021 pour la Coupe du Monde

Le Caire — Le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mercredi le nouveau calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Total Cameroun 2021" et de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, "Qatar 2022".

"Un calendrier chargé attend les équipes participantes avec des confrontations prévues de novembre 2020 à novembre 2021, dont l'enjeu consiste à conquérir les places qualificatives pour les phases finales des deux compétitions", a indiqué la CAF dans un communiqué.

La Confédération note que le programme des deux compétitions a dû être révisé en raison de la pandémie de Covid-19 qui a interrompu les activités sportives à travers le continent et au-delà.

S'agissant de la CAN Total Cameroun 2021, les éliminatoires reprendront du 9 au 17 novembre 2020 avec les matches des 3e et 4e journées, tandis que les deux dernières journées (5 et 6) auront lieu du 22 au 30 mars 2021.

Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les 40 équipes en lice en vue de l'obtention des cinq places qualificatives entameront leur campagne entre le 31 mai et le 15 juin 2021 avec les matches des 1ère et 2e journées.

Les rencontres comptant pour les 3e et 4e journées se dérouleront du 30 août au 7 septembre 2021, tandis que les matches des 5e et 6e journées auront lieu du 4 au 12 octobre 2021. Les matchs de barrages aller et retour sont prévus du 8 au 16 novembre 2021.