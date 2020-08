Algérie: Criminalité - Des opérations aux résultats de qualité exécutées par l'ANP en une semaine

Alger — Les unités et détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont exécuté, du 12 au 18 août courant, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le "haut professionnalisme, la vigilance et l'état-prêt permanent" des Forces armées à travers les différentes Régions militaires du pays, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 12 au 18 août 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et l'état-prêt permanent de nos Forces armées à travers les différentes Régions militaires", précise la même source.

S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, quatre (04) narcotrafiquants et une grande quantité de kif traité s'élevant à onze (11) quintaux et 24,5 kilogrammes, lors d'opérations distinctes à Béchar", ajoute la même source, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté "deux (02) narcotrafiquants qui étaient à bord d'un camion chargé de cinq (05) quintaux et (08) kilogrammes de la même substance à Ghardaïa".

Dans ce même sillage, "des détachements de l'ANP, les services de la Gendarmerie nationale et les Garde-frontières, en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Naâma, Relizane et Blida, vingt-deux (22) narcotrafiquants et saisi des quantités considérables de kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et 14 kilogrammes, alors que six (06) individus ont été arrêtés et 10 617 comprimés psychotropes ont été saisis à El-Oued, Sétif, Souk Ahras et Oran".

Le bilan du MDN fait état aussi de la saisie à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar "de grandes quantités de carburants destinés à la contrebande et s'élevant à 70 664 litres".

Par ailleurs, des Garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à "mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 379 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Chlef, Skikda, Annaba et El-Tarf, alors que 62 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, In Amenas et In Salah".