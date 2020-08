Soudan: Tut Galwak - Pas de différences majeures sur les arrangements sécuritaires au Darfour

Juba — Le chef de l'équipe de médiation du Soudan du Sud a dit que la session de pourparlers sur la piste de Darfour, qui s'est tenue ce matin au Crown Hôtel de Juba entre les délégations de gouvernement et les mouvements de lutte armée, a débattu de nombreux éléments du dossier des arrangements de sécurité, soulignant qu'il n'y a pas de différences majeures entre les deux parties.

Galwak a exprimé l'espoir que la sessions de pourparlers en cours sera décisive pour parvenir à un accord sur le protocole des arrangements de sécurité afin de parvenir à un accord de paix compréhensif pour renforcer la sécurité, la stabilité et réaliser le développement durable au Soudan.

Pour sa part, le rapporteur de l'équipe de négociation dans le dossier des arrangements sécuritaires - la piste de Darfour- Mutasim Ahmed Mohamed, a déclaré à la presse à l'issue de la séance que la négociation se déroule bien et que les points de désaccord entre les deux parties sont limitée et on s'attend à ce qu'elle soit surmontée dans les deux prochains jours, et règle toutes les questions, et le début de l'examen de divers documents en vue de la signature initiale de l' accord de paix compréhensive à la date déterminée par l'équipe de médiation du Sud.

Il a indiqué que la session a discuté la vision sur la façon de former les forces conjointes, qui s'occupent du maintien de la paix au Darfour, et de l'élément d'intégration des forces des mouvements de lutte armée dans les divers organes militaires et sécuritaires dans un calendrier pour cela , soulignant la vision présentée par la délégation du gouvernement qu'ils étudient, exprimant l'espoir de parvenir le plus rapidement possible à un consensus complet sur tous les points en suspens.