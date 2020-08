Algérie: Le Plan de relance économique permettra de venir à bout des situations d'"impasse"

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, mercredi à Alger, que la consécration du nouveau Plan de relance économique permettra de venir à bout des situations d'"impasse" qui perdurent, relevant que ce plan devra préserver le caractère social de l'Etat.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la Conférence nationale sur le Plan de relance économique, M. Djerad a assuré que les délais de mise en œuvre du nouveau Plan seront fixés selon les priorités, les coûts nécessaires, les incidences, les acquis, les risques et les difficultés liées à sa mise en œuvre et ce à travers "la prise de mesures urgentes à des effets immédiates".

Selon le ministre, le Plan de relance devra être mis en œuvre conformément à un calendrier fixé par le Président de la République et qui s'étend sur le très court terme (fin 2020), le court terme (fin 2021) et le moyen terme (fin 2024).

Il a relevé, dans ce sens, l'existence de mesures à court terme, avant fin 2021, visant à se préparer au changement structurel de l'environnement socioéconomique afin de réaliser l'efficacité et la compétence socioéconomique.

Ces réformes doivent inclure des mécanismes anticipatifs efficaces en vue de la prise en charge des effets secondaires potentiels devant résulter de ces mesures, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat des citoyens, a-t-il insisté.

Les réformes et les stratégies de développement à moyen terme (avant fin 2024) portent sur la mise en œuvre et le parachèvement des opérations de transition nécessaire, a poursuivi le ministre.

M. Djerad a affirmé que le plan en question devra préserver "le caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat des citoyens notamment les catégories les plus vulnérables".

Rappelant que le Président Tebboune avait tracé les contours du Plan de relance économique et défini son cadre basé sur "l'égalité des chances pour tous", le Premier ministre a souligné que ledit plan est axé sur "le renforcement de la primauté de la loi, l'égalité des chances, la participation dans l'élaboration des politiques, la réalisation de la viabilité financière, le renforcement des entreprises et l'augmentation du niveau de l'enseignement".

Le plan est basé également sur la substitution des produits fabriqués localement à ceux industrialisés, afin de mettre un terme à l'épuisement des réserves de change, le développement du tissu des entreprises nationales en accordant un intérêt particulier aux PME, notamment les micro-entreprises et les start-up et la valorisation des capacités humaines créatives et innovatrices y compris celles résidant à l'étranger.

Le Plan prévoit, également, la révision de la règle 49/51 et l'annulation du Droit de préemption en le remplaçant par la dérogation préalable du Gouvernement, ainsi que l'annulation de l'obligation de recourir au financement local pour les investissements étrangers et l'annulation du système préférentiel de l'importation des kits SKD/CKD.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de l'opération de la transition énergétique et environnementale, en œuvrant à la promotion de l'industrie de transformation des produits énergétiques.

Au volet fiscal, le Gouvernement a mis la lumière sur les différentes reformes à réaliser, à l'instar de la réhabilitation du service public, l'élargissement de la base fiscale, la mobilisation des ressources et la numérisation de l'administration fiscale, ce qui permettra de lutter efficacement contre la fraude fiscale, ajout le Premier ministre.

Dans le même cadre il indiqué que la question du foncier industriel qui constitue l'une des plus importantes entraves auxquelles font face les investisseurs, sera résolue dans l'objectif de rationaliser le déploiement régional du développement industriel et l'exploitation du foncier économique.

Les recommandations de la Conférence nationale sur la relance, un document référentiel pour les prochaines années

Par ailleurs, un intérêt particulier devra toujours être accordé au développement agricole et rural et aux industries alimentaires, outre à la valorisation des ressources halieutiques dans le souci de garantir la sécurité alimentaire. Il s'agit également de développer une véritable industrie pharmaceutique afin de garantir la couverture des besoins des citoyens en matière de médicaments efficaces de qualité.

Le Premier ministre a fait savoir qu'il sera procédé, en outre, à la promotion et au renforcement des activités économiques à forte valeur technologique basées sur le savoir, au soutien aux petites entreprises, l'encouragement des start-up dirigées par les jeunes diplômés et la promotion du rôle du secteur du BTP, au vu de son rôle prépondérant dans le renforcement du développement économique et la résorption du chômage.

Parmi les autres objectifs du plan de relance, le Premier ministre a fait état de l'examen des règles de défense commerciale à travers la révision des accords économiques et commerciaux "préjudiciables au pays" et la réorientation de l'appareil diplomatique au service des intérêts économiques et de développement vitaux du pays devant renforcer la création d'une agence de coopération et de développement à même d'améliorer les conditions d'accès des opérateurs algériens aux marchés internationaux, notamment africains, outre l'attraction des investissements étrangers et la promotion du marché algérien.

M. Djerad a affirmé que "les recommandations précieuses" issues de la conférence nationale sur le plan de relance économique, qui a débuté mardi sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune, devront être introduites à ce plan car étant "un document référentiel" pour les prochaines années et devant tracer "les contours d'un changement profond du mode économique nationale exigeant une forte mobilisation de tout un chacun et à tous les niveaux" afin de booster la cadence des réformes économiques.

