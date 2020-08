Algérie: 20 août 55-56 - Le musée Central de l'Armée organise plusieurs activités

- Le Musée Central de l'Armée a organisé, mercredi à l'occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du nord Constantinois et du congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), plusieurs activités dont la projection d'un documentaire et une conférence, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des célébrations de la journée nationale du Moudjahid coïncidant au double anniversaire des offensives du nord Constantinois et du congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), le Musée Central de l'Armée a célébré, mercredi 19 août 2020, cet évènement sous la présidence du directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au MDN, en présence de cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), de moudjahidine, de professeurs et d'étudiants universitaires et des représentants d'associations civiles", note le communiqué.

La cérémonie a été entamée par la projection d'un film documentaire à la salle de cinéma, suivi d'une conférence historique sur les offensives du nord Constantinois et du congrès de la Soummam et d'une exposition photographique, outre la distribution de dépliants et de photos des batailles et des héros de la révolution de libération", conclut la source.