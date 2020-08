Burkina Faso: Accord politique de l'opposition /Eddie Komboïgo - « Si Kadré Désiré Ouédraogo est le candidat au 2e tour contre la majorité, le CDP va le soutenir "

Les partis et formations politiques représentés à l'Assemblée nationale, membres ou non du Chef de file de l'opposition politique (CFOP) et candidats à l'élection présidentielle de 2020, ont signé un « Accord politique de l'Opposition (A.P.O/2020) » le 18 août 2020.

Les parties audit accord s'engagent, entre autres, à soutenir celui d'entre eux qui sera au 2e tour, de gérer le pouvoir d'Etat ensemble, de bien se conduire, c'est-à-dire respecter le Code électoral et les lois de la République.

Ils se sont engagés, le 18 août dernier, à soutenir celui d'entre eux qui sera au 2e tour de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020.

Eux, ce sont les partis et formations politiques représentés à l'Assemblée nationale, membres ou non du Chef de file de l'opposition politique (CFOP) et candidats à l'élection présidentielle de 2020, qui ont décidé de la matérialiser par la signature d'un « Accord politique de l'Opposition (A.P.O/2020) ».

A l'issue de la signature de cet accord, les partis membres se sont dit disposés à respecter leur engagement. Parmi eux, Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) et candidat à l'élection présidentielle.

« Nous avons tous signé l'accord. Cela veut dire que si Kadré Désiré Ouédraogo est le candidat au 2e tour contre la majorité, le CDP va le soutenir.

Cela voudrait dire également que quand Eddie Komboïgo sera au 2e tour, Kadré Desiré Ouédraogo et son parti ont obligation de soutenir le CDP pour aller conquérir le pouvoir d'Etat », a-t-il dit.

Pour Zéphirin Diabré, Chef de file de l'opposition politique (CFOP), la signature dudit accord pose les bases d'une coopération plus renforcée entre les différents partis politiques de l'opposition politique, afin de se donner toutes les chances possibles de remporter l'élection présidentielle du 22 novembre prochain et même de gérer le pouvoir d'Etat. «

L'opposition politique burkinabè a posé ce matin, un acte dont la portée historique n'est plus à démontrer. Elle l'a posé pour le Burkina Faso, notre démocratie, et pour elle-même.

Il s'agit de la signature de cet accord qui pose les bases d'une coopération étroite entre les différents partis politiques de l'opposition politique à la faveur des élections de novembre 2020, aussi dans la perspective au-delà de ces élections.

Comme indiqué à plusieurs reprises, l'objectif, c'est favoriser l'alternance dans notre pays et apporter une alternative nouvelle qui réponde aux besoins pressants exprimés par notre peuple », a laissé entendre Zéphirin Diabré, Chef de file de l'opposition politique (CFOP).

Tout comme eux, Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF RDA, estime que l'accord apporte un espoir nouveau au pays des Hommes intègres parce que l'avenir s'assombrit de jour en jour à cause de la situation sécuritaire. « Nous avons, au regard de la situation nationale, pensé qu'il était important que les partis politiques se mettent ensemble pour offrir une alternative crédible au Burkina Faso.

Nous avons dépassé le cap de plus d'un million de déplacés internes, dans plus de 250 communes et chaque jour, nous comptons des morts. C'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée pour toutes ces personnes tombées.

Cet accord se veut un accord en cas de 2e tour, parce que nous pensons que l'opposition peut remporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Dans l'accord, nous avons prévu le cas où ce sont deux partis membres de l'opposition au 2e tour.

S'il y a 2e tour, cela risque d'être sans le MPP », a ajouté Gilbert Noël Ouédraogo. Signalons que le Premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, président d'honneur du Mouvement patriotique pour le salut (MPS), est partie prenante de cet accord comme candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain.