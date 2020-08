Madagascar: Photographie noir et blanc - Felana Rajaonarivelo met la lumière sur les femmes actives

Photographe connue et reconnue par ses pairs, Felana Rajaonarivelo aime mettre la lumière sur les femmes actives. Cette semaine, la photographe dévoile une de ses plus grandes passions dans la photographie, « le portrait noir et Blanc ». Et pas n'importe lequel, mais "le portrait noir & blanc" façon Harcourt Paris où elle a suivi sa formation l'année dernière.

« Un moment que j'adore particulièrement, aller vers l'autre, chercher l'humain dans chaque photo. On se réinvente à chaque fois, avec chaque personne. Capturer cette émotion à cet instant « T » et partager ce moment de complicité avec les personnes que je photographie sont juste magiques », relate-t-elle sur chaque photo publiée tous les jours.

Passionnée d'art et de publicité depuis toujours, Felana Rajaonarivelo a intégré l'Ecole Supérieure de l'Information et de la Communication au Collège Saint-Michel à Amparibe en 2007. Ainsi, elle a pu acquérir des connaissances et des expériences dans le domaine du multimédia et de l'audiovisuel. La photographie ? C'est en 2006 qu'elle à commencé en tant qu'amatrice. « Au fil des années de recherches, de rencontres ainsi que de formations avec des photographes professionnels malagasy et étranger, je me suis rendu compte que la photographie est pour moi, à la fois un projet artistique, un moyen d'expression mais aussi la maîtrise des techniques », continue-t-elle.

Cette passion la pousse et la contraint à aller au-delà de ses limites, à puiser dans tout ce qui l'entoure pour (re)transcrire et interpréter toutes les nuances de l'émotion. C'est un regard, une passion, une envie dévorante de capturer et de partager ces petits moments intenses de complicité, de tendresse, d'émotion, d'expression et d'instants volés. C'est une sensibilité qui ne peut être réalisée qu'en se mettant au service de tous. Depuis, elle s'est consacrée exclusivement à cette passion, et en a fait son métier depuis quelques années déjà.