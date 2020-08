Madagascar: Vanille - Ouverture de la campagne d'exportation annoncée

Les professionnels de la vanille auront huit mois et demi pour conquérir le marché mondial pour la campagne de cette année.

Pérennisation de la filière. C'est en ce sens que le ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat (MICA) a, adoptée, hier en conseil du gouvernement, la fixation de la date d'ouverture de la campagne d'exportation pour cette année.

« La date d'ouverture de l'exportation de vanille de Madagascar s'étalera du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021 pour la campagne 2020-2021. Cette date va marquer officiellement les premières exportations malgaches de la campagne vers le marché international de la vanille » annonce le MICA. Il s'agi t pour ce département ministériel de faire en sorte que la vanille malgache maintienne sa position de leader mondial avec plus de 70% de part de marché mondial. « Madagascar poursuit sans relâche son effort de reconquête de la qualité, de stabilité et d'accès à de nouveaux marchés géographiques» explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Elle rajoute que « Des mesures accompagneront les acteurs locaux dans cet effort, notamment pour la traçabilité, la recherche et développement». Ce sera également le cas des missions de développement commercial, le suivi dans l'utilisation frauduleuse de l'appellation vanille naturelle sur le marché international. Enfin une campagne de communication internationale pour parler du savoir faire, des pratiques durables entreprises par les acteurs et du taux de vanilline qui fait l'exception de la vanille de Madagascar, sera menée.

Respect des règles

La mise en place, en juin 2020, du Conseil National de la Vanille ou CNV a abouti à entreprendre des actions pour réguler et accompagner les acteurs de la filière de la chaîne de valeur de la vanille. À titre de rappel, dix départements ministériels, la Banque Centrale ainsi que tous les collèges d'acteurs privés de la filière sont représentées au sein du CNV. Quant au prix de référence, la circulaire de prix sorti en début juillet 2020, conjointement par le Ministère de l'Economie et des Finances et du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, indique clairement le prix de référence minimum à 250$ FOB par kilo.

Ce prix est applicable sans dérogation tout au long de la campagne 2020-2021. Le MICA exhorte ainsi tous les acteurs au respect des règles établies et aussi rassure les acheteurs internationaux de la stricte application du prix. Neuf régions produisent de la vanille à Madagascar. La production de vanille malgache gagne ainsi en quantité et en qualité. Longtemps connus pour l'exportation de vanille en gousse, plusieurs acteurs œuvrent aujourd'hui dans de grand projet d'industries d'extraction de vanille.La sortie de la liste des opérateurs professionnels agréés à exporter la vanille est attendue sous peu selon toujours le ministre.

En ce sens, le président du Groupement des exportateurs de vanille de la Grande Ile (GEVM) dans une interview accordée à un média étranger, de reconnaître « que La vanille malgache reste encore une référence sur le marché mondial malgré les soubresauts enregistrés ces dernières années ». Et que «la grande volatilité des prix et de la qualité du produit entrave la demande de la gousse de la part des industriels». Le responsable estime que les substituts de synthèse souvent agités comme alternatives ne pourront toutefois pas faire disparaître la vanille naturelle des produits de consommation.