Madagascar: Pandémie de covid-19 - Le nombre de nouveaux cas tend vers zéro

Exactement cinq mois après l'arrivée du coronavirus dans le pays, des milliers de guéris sont annoncés et l'analyse des prélèvements démontre de moins en moins de cas positifs.

Le coronavirus en voie de disparition ? Hier, soixante-cinq nouveaux cas positifs sont rapportés, démontrant par là une chute continue de la contagion. « Ce chiffre ressort de l'analyse de trois cent quatre-vingt-dix-neuf prélèvements », selon la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19 . Dans la région Analamanga, dix-huit nouveaux cas positifs sont signalés hier.

Dans les régions, il y en a moins de dix à l'excep tion de la région Alaotra-Mangoro où son chef-lieu Ambatondrazaka vient d'enregistrer six contaminés supplémentaires et la ville d'Amparafaravola, quatre. Tous les porteurs de la covid-19 dans la région Alaotra-Mangoro restent chez eux en suivant des consignes de soins à distance, sauf avis contraire du médecin. Les contaminés dont l'isolement préconisé est impossible à domicile, sont autorisés à demander un séjour et un traitement à l'hôpital. Dans onze hôpitaux répartis dans tout le pays, ce sont les quatre-vingt-neuf malades du coronavirus qui sont pris en charge ces dernières quarante-huit heures. Chaque hôpital selon son implantation géographique, choisit d'héberger d'autres malades sans forme grave, comme c'est le cas dans la ville de Fianarantsoa. Dans cette localité, sept nouveaux cas positifs sont recensés.

Moins de mille

Neuf cent quatre-vingt personnes portent encore le coronavirus. En dehors des malades en état grave, ils sont huit cent quatre-vingt-onze à suivre du traitement. Cinq mois après l'irruption du coronavirus à Antananarivo à travers trois cas importés venus par avion, douze mille neuf cent vingt-et-un guéris sont totalisés au niveau national. Le coronavirus a atteint toutes les régions sauf Melaky. « Pour la première fois à côté de l'accroissement du nombre de guéris, le nombre total de contaminés depuis le début de la pandémie a chuté en deçà de mille », indique la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Hier, cent cinquante-quatre guéris sont annoncés, dont cent neuf à Antananarivo. « Le taux de guérison dépassant 90% se confirme progressivement », selon la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana. Les nouveaux guéris révélés hier sont localisés dans sept régions et dans la ville de Mahajanga, vingt-et-un cas de guérison sont répertoriés en une journée. Aucun décès lié au coronavirus n'a été précisé hier. Face à la situation actuelle, le président du GEFP ou Groupement des entreprises franches et partenaires, Hery Lanto Rakotoarisoa, parle « d'un bond inévitable vers le retour à la vie normale sous réserve de la responsabilité individuelle de chacun dans l'adoption de la prudence avant tout ». En cas de relâchement des mesures actuellement en vigueur, une récidive de la flambée des contaminations reste possible.