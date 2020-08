Congo-Kinshasa: Dessin animé - Ya Mukolo, le succès congolais du moment

Stream Afrique, Congolais TV contribuent à la notoriété du tout premier court métrage du Studio Mazzara, réalisé et lancé sur sa chaîne YouTube à partir de Kinshasa pendant le confinement, relayé également via plusieurs réseaux sociaux.

Toute la force de ce dessin animé réalisé par le studio Mazzara réside dans ses images. «Ya Mukolo, court-métrage de 4 minutes 40, met en évidence la « qualité » peu banale d'un maigrichon mangeant du fufu de manière spectaculaire », a expliqué Patrick Bhayo. Ce résumé succinct est suffisant pour décrire le récit de cette animation où les actions sont plus parlantes que les dialogues. Il y en a d'ailleurs bien moins que les expressions à foison à décrypter et c'est fait à dessein. « Nous avons utilisé beaucoup plus d'actions que les dialogues de sorte que n'importe qui, Américain, Européen peut comprendre l'histoire rien qu'en observant les images », a confié le réalisateur de dessin animé au Courrier de Kinshasa. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. « Cela a été au-delà de nos attentes ! Nous n'espérions pas susciter autant de contacts que la vue de cette vidéo nous a permis d'établir. Attirer des milliers de vues sur les réseaux sociaux, ce n'était pas donné ! » a affirmé Patrick Bhayo.

La première chose qui intrigue, c'est l'extrême maigreur du personnage principal. Dans le restaurant où il est attablé, nul ne peut s'imaginer à l'avance qu'il soit capable d'avaler une assiette aussi garnie que la sienne. Son appétit vorace crée la stupéfaction générale au point qu'il devient la seule attraction du lieu. Ainsi, sans connaître la signification du titre dans le contexte congolais, la sauce Ya Mukolo a été trouvée du goût des Ougandais qui l'ont commentée autant que les internautes congolais. En fait, Ya Mukolo est ce surnom que l'on a coutume de donner à toute personne qui surprend, agit de manière inhabituelle. Le terme Mukolo n'est pas pris dans sa première acception. Dans le langage familier kinois et même brazzavillois, il ne fait donc pas tant référence à l'âge comme cela pourrait le laisser penser mais plutôt à une expérience hors pair. Inspiré par le personnage du comédien Modéro qui s'illustre à chaque fois par sa gourmandise. « Tous les Congolais le connaissent : il mange le fufu comme personne ! », nous a dit Patrick Bhayo.

Opération attirer l'attention

Au départ, c'est le besoin de mettre un coup de projecteur sur le Studio Mazzara que Ya Mukolo a été imaginé. « L'envie nous est venue de créer un dessin animé qui puisse attirer l'attention sur notre travail dans ce domaine », nous a expliqué Patrick Bhayo. Nous y pensions déjà depuis longtemps avec des amis, notamment Jeannot Kayemba, un de mes collaborateurs au quotidien. C'est de là que naît le projet de réalisation de cette courte histoire. Et, c'est le confinement qui permet de le mettre en œuvre. « Nous n'avons pu disposer du temps nécessaire à sa réalisation que pendant la période du confinement alors que toutes les activités habituelles, notamment les formations étaient suspendues », a affirmé le créateur du Studio Mazzara. Dès lors, « il fallait songer à un thème qui puisse attirer l'attention des gens, les divertir mais surtout les faire rire. L'alimentation, se nourrir, est un sujet qui nous a paru intéressant à exploiter. Comme les gens, tout le monde aime manger, en creusant de ce côté-là, nous savions qu'il y aurait un assez large public intéressé », a soutenu le jeune réalisateur.

Face à un marché du dessin animé congolais « très fermé faute d'animateurs », Patrick Bhayo fait de son mieux pour changer la donne. « Il n'y a pas beaucoup qui travaillent dans ce domaine en RDC. C'est notre cheval de bataille à Mazzara. Nous faisons en sorte d'en former pour nous assurer d'une grande production d'œuvres. Cela va permettre d'attirer un intérêt pour la réalisation et créer un marché parce que les gens seront convaincus d'avoir un travail de bonne qualité », a-t-il affirmé. Et de renchérir : « Nous bataillons pour rehausser le niveau et ouvrir le marché ».

Que pas mal de gens soient amusés par Ya Mukolo, le partagent et pour certains aillent jusqu'à le publier sur leurs chaînes YouTube est significatif pour le Studio Mazzara. Le dessin animé fait ombrage au showreel de la boîte, condensé de tous ses travaux antérieurs. Il booste le nombre de ses abonnés qui passe de cinq à cent-quatre-vingt-neuf en quelques jours et continue de croître au fil des jours. « Le résultat obtenu est très satisfaisant. Cela nous encourage à nous lancer à la réalisation d'un projet plus important et plus costaud », a signifié son manager.