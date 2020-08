Congo-Brazzaville: Covid-19 - Sicofor et les Forces vives de Wenzhou offrent du matériel sanitaire à la FCA

La Société Sino Congo Forêt (Sicofor), et les Forces vives de la ville de Wenzhou ont remis symboliquement, le 19 août, du matériel médical à la Fondation Congo Assistance (FCA), qui, à son tour, l'a offert aux hôpitaux, par l'entremise de la ministre de la Santé et de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement.

Le don de Sicofor et des Forces vives de Wenzhou est constitué des cartons de masques chirurgicaux, des vêtements de protection ; du matériel de laboratoire ; d'un écran facial et lunettes de protection ; des termoflash ; des respirateurs ; des concentrateurs d'oxygène, des kits de connexion et filtres etc.

La ministre de la Santé et de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement a exprimé, au nom du gouvernement et de la Coordination nationale de riposte à la pandémie et du comité technique, sa satisfaction. Elle a, en outre, adressé ses remerciements à la République populaire de Chine, représentée à la cérémonie par le diplomate chinois, Ma Fulin, ainsi qu'au président directeur général de la société Sicofor, Xu Gong DE, et aux Forces vives de Wenzhou.

« Nous remercions la Chine pour l'élan de solidarité et de fraternité enclenché dès le début de la pandémie au Congo dans le domaine de l'assistance technique et de l'appui en équipement matériel. Lorsque nous avons rencontré des difficultés à commander du matériel à l'étranger, la Chine nous a aidés pour organiser les commandes. Aujourd'hui, notre pays dispose du matériel grâce à la République populaire de Chine », a rappelé Jacqueline Lydia Mikolo.

« De même que nous devons apprendre à vivre dorénavant avec cette maladie, de même nous devons redoubler d'efforts pour que cette maladie ne puisse pas affaiblir nos populations et nos économies », a ajouté la ministre.

Elle a remercié, par la même occasion, l'épouse du chef de l'Etat congolais, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, pour son « attention aux problèmes de la population congolaise ».

S'exprimant au nom de la première dame du Congo, le secrétaire général de la FCA a remercié, à son tour, les donateurs pour « la solidarité réelle et profonde que la Chine ne cesse de manifester vis-à-vis du peuple congolais ».

« Nous sommes sûrs qu'avec ce modeste présent nous allons, nous aussi, contribuer à renforcer la chaîne de solidarité pour que cette terrible maladie invisible puisse être bien contenue et que les populations congolaises en soient épargnées », a déclaré Michel Mongo.

Il a saisi cette opportunité pour en rappeler aussi le geste de la première dame de Chine, Peng Liyuan, qui avait réagi promptement à la demande de sa consœur du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique, d'apporter de l'aide aux populations africaines.

Pour sa part, le chef de département santé à la FCA, Hervé Mayanda, a pris le « ferme engagement » de faire parvenir le don aux ayants droit identifiés par le ministère de la Santé et de la Population.