Congo-Brazzaville: Impôts - Les directeurs centraux face aux défis de la conjoncture économique

Afin de permettre à la direction générale des Impôts et des domaines, principale pourvoyeuse des caisses de l'Etat, de remplir sa mission régalienne en ce temps de crise économique, les neuf nouveaux directeurs centraux sont appelés à plus de dynamisme au travail.

Le conseiller fiscalo-douanier du ministre des Finances et du Budget, Hermman Rodney Gouellet, a lancé cet appel, le 19 août à Brazzaville lors de la cérémonie des passations de consignes entre les nouveaux et les anciens directeurs centraux.

En présence du directeur général des Impôts, Ludovic Itoua, il a invité les directeurs centraux à travailler avec ardeur pour permettre à l'administration fiscale de renflouer les caisses de l'Etat.

Selon Hermman Rodney Gouellet, le service des contrôles et des services par exemple, a beaucoup de défis à relever, le premier consistant à disposer d'un personnel compétent de sorte que cette direction soit à même d'accompagner l'action du directeur général. « Dans le cadre des réformes en cours, ce service sera capital car, c'est lui qui imprimera le rythme en interne. Il aura aussi la charge du contrôle et du suivi du contribuable ainsi que de l'action des différents agents sur le terrain », a-t-il indiqué.

S'agissant de la direction des Affaires administratives et financières, ce dernier a insisté sur la formation des agents et le suivi de leurs dossiers d'avancements.

Notons que les directions ayant fait l'objet de passations sont celles du contrôle des services, de la réglementation et du contentieux, de l'enregistrement, de la fiscalité foncière et domaniale, de la fiscalité des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises, de la fiscalité des particuliers, de la fiscalité pétrolière, des études et de la prévision, des affaires administratives et financières.

Remerciant les autorités publiques pour la confiance en sa personne, le directeur du contrôle des services, Saya Moukassa, a promis donner le meilleur de lui, tout en demandant à la tutelle de lui affecter des cadres compétents pour qu'ensemble ils atteignent l'objectif fixé.

Signalons que tous les directeurs centraux sortants ont tous fait valoir leurs droits à la retraite.