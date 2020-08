Ile Maurice: Le gouvernement déterminé à fournir un logement décent à un plus grand nombre de familles démunies

communiqué de presse

Le gouvernement est déterminé à fournir un logement décent à un plus grand nombre de familles démunies. En ce sens, plus de 650 nouvelles unités de logement seront livrées d'ici fin 2020, et 1 700, déjà en construction, seront prêtes en 2021. Quelque 1 400 unités de logement additionnelles devront être livrées en 2022.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, aujourd'hui à Ebène, lors de l'ouverture d'un forum national d'une journée sur le logement et l'utilisation des terres, qui vise à développer une vision stratégique pour le secteur du logement.

Il a souligné que l'une des priorités du gouvernement est d'optimiser les ressources foncières et de permettre à ceux au bas de l'échelle d'accéder à un logement décent. A cet égard, il a parlé de deux projets, notamment la modernisation de l'actuel système d'administration, d'évaluation et de gestion de l'information foncière, et la mise en place d'un registre foncier pour une gestion plus efficace des terres de l'État.

« Une nouvelle stratégie nationale de développement foncier, s'étalant sur une période de 20 ans, est en préparation et sera prête l'année prochaine », a annoncé le Premier ministre. Cette stratégie comprendra des plans visant à stimuler les investissements dans le logement et l'utilisation des terres tout en préservant l'environnement naturel.

En cette période difficile, a déclaré M. Jugnauth, Maurice, en tant que petit Etat insulaire en développement, devra se réinventer face au changement dans l'aménagement du territoire et la gestion des terres, tout en tenant compte du projet Metro Express, du changement climatique, des bâtiments verts et écologiques, de la sécurité alimentaire, de la relance du secteur touristique et de l'après Covid-19.

Il a réitéré que le gouvernement fera de son mieux pour fournir des logements abordables aux personnes dans le besoin. A ce titre, il a souligné qu'il préside le Comité de programme de construction de 12 000 unités de logement.

Concernant le Forum, le Premier ministre a indiqué qu'il comprend une plate-forme où toutes les parties prenantes ont la possibilité de partager leurs expériences et leurs suggestions afin d'aider le gouvernement à formuler de nouvelles stratégies dans le secteur du logement et de l'utilisation des terres.