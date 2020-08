Ile Maurice: Partenariat multisectoriel pour une mise en œuvre efficace des projets de logement social

communiqué de presse

À l'issue de la cérémonie de clôture du Forum national sur le logement et l'aménagement du territoire à Ebène hier, le Premier ministre adjoint, M. Louis Steven Obeegadoo, a affirmé que ce colloque est une première étape visant à créer une synergie cruciale à l'établissement d'un partenariat structuré afin de mettre en œuvre efficacement des projets de logement social pour répondre aux besoins et demandes croissants de la population.

Au cours de ce point de presse post-Forum, le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme s'est dit satisfait des discussions et sessions productives qui ont fourni des suggestions, propositions et recommandations qui seront utiles à l'élaboration d'une stratégie de logement social. M. Obeegadoo a déclaré que cette stratégie s'articulera autour de trois principes, à savoir : la solidarité, le partenariat et l'utilisation optimale des ressources foncières.

Le Premier ministre adjoint a mis en exergue la volonté du gouvernement à donner davantage accès à un logement social adéquat aux nécessiteux, qui, selon lui, ne peut se concrétiser que par un partenariat multisectoriel. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à fournir quelque 12 000 logements sociaux, comme annoncé dans le budget 2020-2021, et a souligné que cette stratégie de logement social sera également étendue à Rodrigues et Agaléga.

Pour rappel, le Forum national avait pour but de réunir les représentants des secteurs public et privé, et des organisations non gouvernementales de même que d'autres parties prenantes, pour contribuer, à travers des échanges d'idées et de recommandations, à l'élaboration d'une vision stratégique pour le logement et l'aménagement du territoire.

Le Forum était axé sur trois thèmes, notamment les moyens d'améliorer les logements sociaux existants ; la construction de nouveaux logements conformément à des nouvelles normes de construction écologique ; et l'utilisation efficace et optimale des ressources foncières.