Ile Maurice: Journée mondiale de l'aide humanitaire 2020 - Une assistance particulière requise pour les personnes vulnérables

communiqué de presse

« Le gouvernement reste déterminé à fournir une assistance appropriée aux plus vulnérables de la société en leur accordant une attention particulière », a déclaré la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, lors d'un déjeuner pour les sans-abri et d'une distribution de couvertures organisés par la National Empowerment Foundation à Port Louis aujourd'hui.

Selon la ministre, l'un des projets phares dans la lutte contre la pauvreté concerne la construction de logements sociaux en vue d'offrir un toit décent à ceux dans le besoin. « Dans cette optique, quelque 12,000 logements sociaux seront construits à travers l'île », a-t-elle précisé.

Rappelant que depuis 2014 à ce jour, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets pour ceux qui se situent au bas de l'échelle, Mme Jeewa-Daureeawoo s'est appesantie sur la construction de deux centres de réhabilitation à Roche Brunes et Vacoas à travers le Fonds de solidarité Covid-19 afin de prendre en charge les sans-abri. « Le but est de les aider à mieux intégrer la société avec le soutien nécessaire », a-t-elle ajoutée.

La ministre a réitéré l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et a appelé la société civile, les organisations non-gouvernementales et le secteur privé à unir leurs efforts pour aider le gouvernement dans cette initiative. Elle a souligné l'importance du travail social qui nécessite la persévérance et la patience pour aider les personnes vulnérables à intégrer la société.

Egalement présent, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha, a parlé de l'importance de fournir un soutien et une autonomisation appropriés aux personnes vulnérables. Il a mis l'accent sur les appuis social et familial ainsi que l'aide du gouvernement aux nécessiteux qui, selon lui, sont les conditions essentielles pour assister et garantir que les personnes dans le besoin intègrent la société.

Journée mondiale de l'aide humanitaire 2020

La Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée chaque année le 19 août. Cette année, l'accent est mis sur les travailleurs humanitaires en première ligne qui viennent en aide à d'autres personnes malgré les conflits, l'insécurité, et en particulier les risques liés à la pandémie de Covid-19.