Burkina Faso: PNDES - Une caravane pour magnifier les acquis

Le « Mouvement le changement, c'est Moi d'Abord » en collaboration avec le Secrétariat permanent du PNDES, a organisé, le samedi 15 août 2020 à Banfora, une caravane dédiée au PNDES afin d'échanger avec les populations sur les réalisations de ce référentiel national de développement économique et social du Burkina.

Cette caravane, placée sous le haut patronage de son Excellence Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre chef du gouvernement, avait pour objectif de sensibiliser aux enjeux du PNDES et à son appropriation par les populations.

A en croire les organisateurs, cette caravane vise à favoriser l'appropriation des réalisations majeures des quatre (4) années de mise en œuvre du PNDES par les jeunes et les autres forces vives de la nation.

Placée sous le haut parrainage de Madiara Sagnon, ministre déléguée chargée de la décentralisation et de la cohésion sociale, la caravane du PNDES a permis de faire connaître aux jeunes et aux forces vives de la région, le PNDES, ses fondements, ses instruments, les acteurs de mise en œuvre et enfin ses réalisations majeures.

Au cours de la conférence publique organisée à cet effet, plusieurs communications ont été faites sur les résultats du PNDES, notamment les réalisations sur le plan national, régional et communal.

Selon Laurent W. Sawadogo, coordonnateur du « Mouvement le changement, c'est Moi d'abord », la présente caravane s'inscrit en droite ligne du rôle et de la responsabilité des organisations de la société civile, notamment les associations de jeunes dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PNDES.

Ce rôle selon lui, se rapporte, entre autres, à participer à la mise en œuvre des politiques sectorielles et des plans de développement, à l'exécution des projets et programmes, à la formation et à l'appui-conseil des différents acteurs, aux cadres de concertation, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du PNDES.

Madiara Sagnon, marraine de cette caravane, a, au nom du gouvernement, encouragé et félicité les jeunes du « Mouvement le Changement c'est Moi d'abord » pour cette belle initiative.

Elle a salué la mobilisation des populations à cette caravane, ce qui témoigne de l'intérêt qu'elles accordent au PNDES.

« Avant la caravane du PNDES, nous avons procédé à un reboisement pour montrer notre adhésion à la Journée nationale de l'arbre (JNA) dont le lancement de la deuxième édition a eu lieu le 8 août 2020 à Banfora » ; a-t-elle renchéri.

Pour sa part, le coordonnateur du « Mouvement le Changement, c'est Moi d'abord » a salué la mobilisation des jeunes de la région des Cascades à cette caravane et rassuré la population qu'une synthèse des recommandations sera faite dans un document qui sera soumis aux autorités du pays.