Maroc: Nouvel an de l'Hégire 1442 - SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de félicitations aux Chefs d'État des pays islamiques

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a adressé des messages de félicitations aux Chefs d'État des pays islamiques, à l'occasion du Nouvel an de l'Hégire 1442.

A l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'Hégire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a adressé des messages de félicitations à Ses Frères leurs Majestés, leurs excellences et leurs Altesses, Rois, Présidents et Princes des pays islamiques, leur exprimant Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et priant le Tout-Puissant de faire de cette année "une année de bienfaits, de santé et de paix pour l'ensemble de la oumma islamique".