Maroc: Nouvel an de l'Hégire - Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République de Tunisie

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Tunisie, M. Kaïs Saïed, à l'occasion de l'avènement du Nouvel an de l'Hégire 1442.

Dans ce message, le Président tunisien exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère sous la conduite sage du Souverain.

M. Saïed implore le Tout-Puissant que cette année soit porteuse de bien-être et de bénédiction pour tous et pour l'ensemble de la Oumma arabe et islamique et "de couronner de succès nos efforts conjoints en faveur du renforcement des relations de fraternité séculaires et de coopération fructueuse entre nos deux pays et de l'incarnation des aspirations de nos deux peuples frères à la réalisation de davantage de solidarité et d'intégration".