Cote d'Ivoire: Eliminatoires CAN 2021 et Mondial 2022 : Les Eléphants reprennent du service en novembre

La Confédération africaine de football (Caf) a, dans une note, annoncé la reprise des compétitions internationales. « La commission d'urgence de la Caf a approuvé la date de reprise des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022.

Un calendrier chargé attend les équipes participantes avec des doubles en tête de novembre 2020 à novembre 2021 dans la bataille pour les places pour le tournoi final des deux compétitions.

Les horaires des deux compétitions ont dû être révisés à la lumière de l'épidémie de COVID-19 qui a interrompu de nombreuses activités sportives à travers le continent et au-delà pendant un certain temps », explique l'instance dans son communiqué.

Ainsi, pour la Can, Cameroun 2021, les éliminatoires interrompues depuis des mois reprendront les 9-17 novembre 2020, avec les matchs des 3ème et 4ème journées. Quant aux 5ème et 6ème journées, elles sont prévues du 22 au 30 mars 2021.

Concernant les éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022, les 40 sélections nationales en lice s'affronteront entre le 31 mai et le 15 juin 2021, avec les rencontres des 1ère et 2ème journées.

Les journées 4 et 5 se disputeront, quant à elles, du 30 août au 7 septembre, et les matchs des journées 5 et 6 fixés du 4 au 12 octobre 2021. Pour les matchs des Playoffs, ce sera du 8 au 16 novembre 2021.

Par ailleurs, la Caf indique qu'elle « surveille de près la situation et travaille avec les autorités compétentes en ce qui concerne l'organisation des matches, et fera des déclarations en conséquence en cas de développements qui affecteront le déroulement d'un match au lieu désigné ».