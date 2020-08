Angola: Le CNEF forme des techniciens INIDE

Luanda — Le Conseil national pour la stabilité financière (CNEF) organise, du 24 août au 18 septembre, un séminaire sur l'insertion des contenus de littératie financière dans le programme national obligatoire.

Selon le secrétaire exécutif du CNEF, Luzolo de Carvalho, l'initiative, qui vise à développer les compétences des techniciens de l'Institut national de recherche et de développement de l'éducation (INIDE) et des auteurs de matériels du cursus dans le domaine de l'éducation financière, aboutira à l'identification des contenus d'éducation financière qui seront intégrés dans le matériel pédagogique du 1er au 2ème cycles de l'enseignement secondaire.

«Pour tous ceux qui ont été impliqués, il est extrêmement gratifiant de matérialiser une idée vieille de plus d'une demi-décennie et, avec cela, d'avoir franchi l'étape la plus décisive vers une meilleure connaissance et compréhension par les Angolais, petits et grands, des mystères de l'argent, du savoir qui enrichit vraiment! », affirme Luzolo de Carvalho, secrétaire exécutif du CNEF.

Le séminaire sera animé par des représentants des régulateurs du Système financier angolais (SFA) et de l'AGT, et abordera des thèmes transversaux à la banque, les assurances, le marché de capitaux et la fiscalité.

L'insertion du contenu de la littératie financière dans le programme national obligatoire fait partie du projet de développement du système financier (PDSF), le bras financier du Plan de développement national 2018-2022, en tant que l'un des piliers de l'inclusion financière.

Le Projet de développement du système financier 2018-2022 (PDSF) établit un plan chronologique d'actions à mettre en œuvre par les superviseurs, visant à promouvoir un système financier plus résilient.

Dans ce contexte, le Secrétariat Exécutif du CNEF est chargé du suivi de ces actions, facilitant la mise en place de réformes du système financier angolais.

Le PDSF résulte de la contribution directe des équipes du MINFIN, de la BNA, du CMC, de l'ARSEG, de l'UIF, du Secrétariat Exécutif du CNEF et de la Banque Mondiale.