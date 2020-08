Cote d'Ivoire: Boubakar Coulibaly - « Notre objectif, éviter la récidive des ex-détenus »

interview

Existe-t-il une véritable politique de réinsertion des ex-détenus en Côte d'Ivoire ?

La politique de réinsertion des ex-détenus est prévue aux plans conceptuel et structurel. Seulement voilà, l'animation pose quelques difficultés dans la mesure où nous rencontrons un peu de défaillance au niveau des personnes ressources chargées de conduire la politique sur le terrain.

Nous avons aussi un blocage au niveau juridique car lorsque le détenu sort au terme de la purge de sa peine, le suivi est un peu difficile puisqu'il se fond dans la population.

On peut même se rendre chez lui à domicile pour voir s'il développe sur le terrain l'activité apprise pendant sa détention ; si les moyens techniques, humains et financiers mis à sa disposition avec l'appui des Ong pour sa réinstallation sont utilisés à bon escient.

Cela dit, après qu'ils ont purgé leur peine, d'ex-détenus n'hésitent pas à demander pourquoi nous les suivons dans la rue ? Juridiquement, cela pose un problème car nous les suivons afin d'éviter la récidive pour qu'il se resocialise et soit utile à la société.

Nous veillons aussi à ce que les condamnés puissent purger leurs peines dans de bonnes conditions et œuvrons à leur réinsertion sociale. Voilà résumées les missions de l'administration pénitentiaire.

Avez-vous des cas d'insertion réussie ?

Tout à fait. Des cas d'insertion réussie existent ; notamment l'alphabétisation, les travaux manuels. Nous avons enregistré, récemment, deux cas à Abengourou et Daloa.

A Abengourou, nous avons pris contact avec la Direction de l'Education nationale pour qu'elle accepte de permettre à un élève de Terminal de continuer de suivre les cours pendant qu'il était en détention. Ainsi, des professeurs lui dispensaient des cours et il a réussi à son Bac.

Mais quand il a purgé sa peine, il n'a pas voulu d'un suivi-post-incarcération. Nous n'avons plus de nouvelles de lui.

Quant au second cas, il s'est passé à Daloa où un jeune a réussi le Bepc en candidat libre. C'est vous dire que nous faisons tout pour que l'activité que le détenu menait avant et après incarcération ne soit pas rompue. Nous avons des cas similaires à Dabou, Abengourou et Toumodi.

N'êtes-vous pas confrontés à des obstacles dans le suivi post-détention ?

Effectivement, dans le suivi post-détention, nous rencontrons des obstacles. Comme on dit, tous les hommes naissent libres et égaux. Mais y en a qui n'aiment pas qu'on bafoue leur liberté.

Ayant eu maille à partir avec la justice et purgé en conséquence une peine de trois à six mois voire plus, et une fois dehors, d'aucuns se disent avoir fini de payer l'amende.

Ils peuvent penser qu'il n'y pas de texte qui l'oblige dans ce sens. Cet état de fait est une source de blocage pour nous. Le service social des prisons doit, en principe, suivre les personnes post-détention.

Au sein des Maisons d'arrêt et de correction d'Abidjan et Abengourou et comme dans tous les établissements pénitentiaires, existent des ateliers de formation où les pensionnaires apprennent la menuiserie, la couture, entre autres. Nous nous assurons de savoir s'il a pu s'installer et s'il est disposé qu'on le suive après la prison.

Quelle forme de collaboration entretenez-vous avec les organisations de la société civile spécialisées dans ce domaine ?

Nous avons une très bonne collaboration avec les organisations de la société civile. Nous avons besoin de quelques moyens à mettre à la disposition des détenus leur permettant de se réinstaller après la prison.

Beaucoup d'Ong nous aident dans ce cadre, à travers l'offre d'équipements comme du matériel de couture, d'outils de machine, de menuiserie.

Où en êtes-vous du projet de la ferme pénitentiaire de Saliakro, à Dimbokro ; établissement censé former 300 détenus en technique agricole ?

Nous travaillons à donner vie à cet important projet agropastoral qui sera une véritable bouée de sauvetage pour l'administration pénitentiaire.

Si la ferme ouvre et commence à tourner à plein régime, les revenus issus du labeur des détenus seront partagés de sorte qu'ils ne soient pas lésés.

Quel regard, à votre avis, la société devrait-elle porter sur les ex-détenus ?

La marginalisation est le fait des familles. C'est pourquoi, la première chose que nous faisons à l'endroit des détenus par le canal des services sociaux, est d'entrer en contact avec leurs familles.

Nous faisons en sorte que le contact ne soit pas rompu entre l'ex-détenu et sa famille. La réinsertion des prisonniers est tellement importante aux yeux du ministère qu'il y a une sous-direction dédiée. Elle joue un rôle important dans le maintien du contact entre le détenu et sa famille.

Cela passe par l'aider à supporter sa détention, à sentir qu'il n'est pas abandonné par sa famille, qu'il n'est pas marginalisé. Malheureusement, nous avons des difficultés énormes à entrer en contact avec des familles d'ex-détenus ; à cause des clichés sociaux et considérations ethniques.

Certaines ethnies voient la prison comme une abomination et rechignent à garder le contact avec le détenu (quand bien ce serait leur frère ou sœur), qui se sent, par conséquent, seul et abandonné. Surtout quand il a commis des infractions avilissantes (attentats à la pudeur, viol, meurtre, etc.).