Egypte: Nouvel an de l'Hégire - Le Président Al-Sissi échange les vœux avec des dirigeants des pays arabes et islamiques

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a échangé les vœux avec les rois, émirs et chefs d'Etat des pays arabes et islamiques à l'occasion du nouvel an 1442 de l'Hégire.

Dans des messages de vœux, le président Al-Sissi a exprimé ses sincères vœux souhaitant tout le bonheur et la prospérité aux peuples arabes et islamiques.

M. Al-Sissi a également adressé ses vœux aux Musulmans de l'Egypte à l'étranger à l'occasion du Nouvel an hégirien, espérant progrès et prospérité à la nation arabe et islamique.

Le chef d'Etat a aussi reçu des messages similaires de la part des hauts responsables de l'Etat pour la même occasion.