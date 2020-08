Egypte: Le Conseil des ministres examine le projet d'intégration de l'infrastructure de données géographiques

Le Conseil des ministres a examiné, mercredi 19 août 2020 , lors de sa réunion tenue sous la conduite du Premier ministre, Moustafa Madbouly, le projet d'intégration de l'infrastructure de données géographiques (IDG) au niveau de la République.

M. Madbouly a affirmé que l'Etat serait capable, à travers le système d'infrastructure de données géographiques (IDG), de suivre tout développement sur le terrain dans chaque gouvernorat de la République, jugeant nécessaires la conjugaison des efforts des ministères et le souci de chaque partie de tirer profit de ce système.

Le Premier ministre a ordonné de créer une unité restreinte dans chaque ministère et gouvernorat pour coordonner avec l'administration centrale du système et moderniser au fur et à mesure les données.

Pour sa part, la ministre du plan et du développement économique, Hala El-Said a affirmé que ce projet aidait à optimiser l'exploitation par l'Etat de ses investissements, suivre les différents projets, gérer efficacement les ressources et surveiller toute infraction qui se produira dans n'importe quel gouvernorat.

Elle a souligné que le ministère avait coopéré avec le ministère de la défense, le département d'enquête militaire et de différentes parties de l'Etat afin de mettre en place un système de données intégré pour la planification nationale du suivi et d'évaluation.

Mme El-Said a indiqué que ce système permettrait d'obtenir des résultats directs et indirects, à savoir le suivi de la performance détaillée des projets de l'Etat et leurs actifs, la bonne gestion des ressources, la rationalisation des dépenses gouvernementales et l'aboutissement à un système de planification nationale intégrale contribuant à orienter les efforts de développement vers les zones ayant des besoins réels ainsi que la préservation des droits droits de l'Etat en surveillant les irrégularités et en infligeant des amendes financières.

"Ce projet repose sur la fourniture d'une infrastructure de données spatiales intégrées pour le gouvernement égyptien en utilisant les technologies de pointe dans le domaine de l'imagerie satellitaire et l'utilisation de la photographie aérienne, afin d'élaborer des rapports spatiaux", a ajouté la ministre du plan.